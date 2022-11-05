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В аварии с участием автобуса Рязань–Старый Оскол пострадали белгородцы

Сегодня, 05:46
Фото: 1MI
По предварительной информации, погибших нет.
Сюжет
Авария

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях об аварии с участием автобуса Рязань–Старый Оскол. ДТП произошло в соседнем регионе.

По предварительным данным, погибших нет. Подробности аварии пока не известны.

Посылаю сейчас сотрудников совета безопасности, представителей Министерства здравоохранения. Они сейчас на служебных автомобилях выезжают в соседний регион, встретятся с руководством, посмотрят, какую помощь необходимо оказать, и максимально быстро будем предпринимать меры для того, чтобы помочь нашим жителям. Обязательно буду держать вас в курсе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Происшествия#Авария#Белгородская область#Старый Оскол#Вячеслав Гладков#Автобус
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