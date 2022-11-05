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Posted 5 ноября 2022, 05:46

Published 5 ноября 2022, 05:46

Modified 5 ноября 2022, 05:48

Updated 5 ноября 2022, 05:48

В аварии с участием автобуса Рязань–Старый Оскол пострадали белгородцы

В аварии с участием автобуса Рязань–Старый Оскол пострадали белгородцы

5 ноября 2022, 05:46
Фото: 1MI.
Сюжет
Авария
По предварительной информации, погибших нет.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях об аварии с участием автобуса Рязань–Старый Оскол. ДТП произошло в соседнем регионе.

По предварительным данным, погибших нет. Подробности аварии пока не известны.

Посылаю сейчас сотрудников совета безопасности, представителей Министерства здравоохранения. Они сейчас на служебных автомобилях выезжают в соседний регион, встретятся с руководством, посмотрят, какую помощь необходимо оказать, и максимально быстро будем предпринимать меры для того, чтобы помочь нашим жителям. Обязательно буду держать вас в курсе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Старый Оскол#Авария#Автобус#Вячеслав Гладков
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