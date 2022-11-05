В аварии с участием автобуса Рязань–Старый Оскол пострадали белгородцы

Posted 5 ноября 2022, 05:46
Published 5 ноября 2022, 05:46
Modified 5 ноября 2022, 05:48
Updated 5 ноября 2022, 05:48
Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях об аварии с участием автобуса Рязань–Старый Оскол. ДТП произошло в соседнем регионе.
По предварительным данным, погибших нет. Подробности аварии пока не известны.
Посылаю сейчас сотрудников совета безопасности, представителей Министерства здравоохранения. Они сейчас на служебных автомобилях выезжают в соседний регион, встретятся с руководством, посмотрят, какую помощь необходимо оказать, и максимально быстро будем предпринимать меры для того, чтобы помочь нашим жителям. Обязательно буду держать вас в курсе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области