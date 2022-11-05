В аварии с участием автобуса Рязань–Старый Оскол пострадали белгородцы

По предварительным данным, погибших нет. Подробности аварии пока не известны.

Губернатор области Вячеслав Гладков сообщил в своих соцсетях об аварии с участием автобуса Рязань–Старый Оскол. ДТП произошло в соседнем регионе.

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