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Стало известно о состоянии пострадавших старооскольцев в ДТП в Тульской области

Вчера, 11:02
Фото: 1MI
Информацией поделился глава Старооскольского горокруга Андрей Чесноков в своих соцсетях.

Об аварии сообщил сегодня утром, 5 ноября, глава региона Вячеслав Гладков. ДТП произошло вчера поздним вечером на дороге в Тульской области. Экскурсионный автобус, возвращаясь из Рязани, опрокинулся после столкновения с грузовой фурой.

В автобусе находилось 40 человек, большая часть из них — старооскольцы. В результате ДТП никто не погиб.

Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. На данный момент четверым нашим землякам с травмами различной степени тяжести продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Остальные пассажиры уже находятся в пути домой.
Андрей Чесноков

Также Чесноков добавил, что в окружной больнице Старого Оскола был организован пункт медицинского осмотра: «По возвращении каждому предложим обследование и всё необходимое для восстановления».

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#Алина Харина#Общество#Старый Оскол#Белгородская область#Аварии
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