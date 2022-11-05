Стало известно о состоянии пострадавших старооскольцев в ДТП в Тульской области

Об аварии сообщил сегодня утром, 5 ноября, глава региона Вячеслав Гладков. ДТП произошло вчера поздним вечером на дороге в Тульской области. Экскурсионный автобус, возвращаясь из Рязани, опрокинулся после столкновения с грузовой фурой.
В автобусе находилось 40 человек, большая часть из них — старооскольцы. В результате ДТП никто не погиб.
Пострадавшие доставлены в близлежащие больницы. На данный момент четверым нашим землякам с травмами различной степени тяжести продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь. Остальные пассажиры уже находятся в пути домой.
Андрей Чесноков
Также Чесноков добавил, что в окружной больнице Старого Оскола был организован пункт медицинского осмотра: «По возвращении каждому предложим обследование и всё необходимое для восстановления».