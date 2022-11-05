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После ДТП по маршруту Рязань — Старый Оскол шестеро белгородцев попали в больницу

Вчера, 17:22
Фото: 1MI

Трое белгородцев попали в реанимацию после ДТП с автобусом Рязань - Старый Оскол

Среди них есть ребёнок. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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ДТП


Ранее мы писали о сегодняшнем ДТП с участием автобуса Рязань — Старый Оскол. В соседнем регионе автобус столкнулся с фурой. Экскурсионный автобус опрокинулся в Тульской области.

В аварии с участием автобуса Рязань–Старый Оскол пострадали белгородцы
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Шестеро белгородцев после аварии находятся в больнице.

Трое из них лежат в реанимации с тяжелыми сочетанными травмами. Ещё двое — в отделении травматологии, состояние стабильное.

Также в больницу попал ребёнок. Сейчас он находится в детском отделении, под наблюдением врачей.

Надеюсь, что сможем в ближайшее время их доставить в Белгородскую область. Но только после того, как разрешат врачи. И, конечно, хочется пожелать им как можно быстрее поправиться!
Вячеслав Гладков
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#Кристина Семенчук#Старый Оскол#Тульская область#Вячеслав Гладков#ДТП#Происшествия#Пострадавшие#Авария с пассажирским автобусом
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