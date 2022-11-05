После ДТП по маршруту Рязань — Старый Оскол шестеро белгородцев попали в больницу

Ранее мы писали о сегодняшнем ДТП с участием автобуса Рязань — Старый Оскол. В соседнем регионе автобус столкнулся с фурой. Экскурсионный автобус опрокинулся в Тульской области.
Шестеро белгородцев после аварии находятся в больнице.
Трое из них лежат в реанимации с тяжелыми сочетанными травмами. Ещё двое — в отделении травматологии, состояние стабильное.
Также в больницу попал ребёнок. Сейчас он находится в детском отделении, под наблюдением врачей.
Надеюсь, что сможем в ближайшее время их доставить в Белгородскую область. Но только после того, как разрешат врачи. И, конечно, хочется пожелать им как можно быстрее поправиться!
Вячеслав Гладков