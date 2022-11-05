После ДТП по маршруту Рязань — Старый Оскол шестеро белгородцев попали в больницу





Шестеро белгородцев после аварии находятся в больнице.



Трое из них лежат в реанимации с тяжелыми сочетанными травмами. Ещё двое — в отделении травматологии, состояние стабильное.



Также в больницу попал ребёнок. Сейчас он находится в детском отделении, под наблюдением врачей.