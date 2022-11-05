Экс-главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин высказался о переносе матчей волейбольного клуба до конца 2022 года на площадки соперников. По словам Шипулина, в регионе, по сути, не запретили ни одно массовое мероприятие, вопрос о переносе игр необходимо было проработать детальнее.