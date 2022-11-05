Экс-главный тренер «Белогорья» Геннадий Шипулин высказался о переносе матчей волейбольного клуба до конца 2022 года на площадки соперников. По словам Шипулина, в регионе, по сути, не запретили ни одно массовое мероприятие, вопрос о переносе игр необходимо было проработать детальнее.
Да, бывает иногда шумно. Это, конечно, неправильно — отменять проведение матчей в Белгороде. Должно быть твёрдое решение, а то всё размыто, «жёлтый уровень» опасности, но запретов нет. Надо было проработать со всех сторон, до конца не проработано с юридической точки зрения. Это всё не просто так: надо какую-то командную смету расходов, это игроки, это семьи, жить надо в других регионах волейболистам, болельщики не смогут прийти. Конечно, безопасность — это главное, но надо все равно это как-то рассмотреть со всех точек зрения. Ни разу еще, слава богу, ни одна ракета не упала в городе, где-то на окраине только. Не надо паниковать, надо взвешивать все за и против.
Геннадий Шипулин
Напомним, что клуб «Белогорье» должен отыграть ещё пять матчей. Ближайший матч пройдёт 12 ноября в Новосибирске.