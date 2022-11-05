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Аварию в Тульской области и празднование Нового года обсуждали белгородцы 5 ноября

Вчера, 16:00
Фото: Bel.ru
В Тульской области в аварию попал экскурсионный автобус, белгородцы рассказали о планах на Новый год, а экс-главный тренер «Белогорья» высказался о переносе матчей из Белгорода.

Авария в Тульской области

4 ноября поздно вечером произошла авария на дороге в Тульской области. Экскурсионный автобус, возвращаясь из Рязани, столкнулся с грузовой фурой и опрокинулся. В автобусе находилось 40 человек, большая часть из которых старооскольцы.

В аварии никто не погиб. Четырём старооскольцам оказывают медицинскую помощь, остальные пассажиры направляются домой.

Стало известно о состоянии пострадавших старооскольцев в ДТП в Тульской области
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Бывший главный тренер ВК «Белогорье» высказался о переносе матчей

Матчи ВК «Белогорье» до конца года перенесли на площадки соперников. По словам Геннадия Шипулина, вопрос о переносе игр необходимо было проработать детальнее. Он также добавил, что в области, несмотря на «жёлтый уровень» опасности массовые мероприятия не запрещали.

Геннадий Шипулин высказался о переносе матчей «Белогорья» из Белгорода
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Белгородцы рассказали о планах на Новый год

«Бел.Ру» провело опрос среди читателей, чтобы узнать, как белгородцы планируют встретить Новый 2023 год. В опросе приняли участие больше 3 тыс. человек.

Большинство участников опроса ответили, что отметят праздник в кругу семьи. Другая половина опрошенных заявила, что в этом году им не до праздников.

Белгородцы рассказали, как планируют встретить Новый год
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#Алина Харина#Аварии#Волейбол#Итоги#Белгородская область#Общество
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