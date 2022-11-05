Аварию в Тульской области и празднование Нового года обсуждали белгородцы 5 ноября

Матчи ВК «Белогорье» до конца года перенесли на площадки соперников. По словам Геннадия Шипулина, вопрос о переносе игр необходимо было проработать детальнее. Он также добавил, что в области, несмотря на «жёлтый уровень» опасности массовые мероприятия не запрещали.