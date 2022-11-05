Аварию в Тульской области и празднование Нового года обсуждали белгородцы 5 ноября

4 ноября поздно вечером произошла авария на дороге в Тульской области. Экскурсионный автобус, возвращаясь из Рязани, столкнулся с грузовой фурой и опрокинулся. В автобусе находилось 40 человек, большая часть из которых старооскольцы.
В аварии никто не погиб. Четырём старооскольцам оказывают медицинскую помощь, остальные пассажиры направляются домой.
Матчи ВК «Белогорье» до конца года перенесли на площадки соперников. По словам Геннадия Шипулина, вопрос о переносе игр необходимо было проработать детальнее. Он также добавил, что в области, несмотря на «жёлтый уровень» опасности массовые мероприятия не запрещали.
«Бел.Ру» провело опрос среди читателей, чтобы узнать, как белгородцы планируют встретить Новый 2023 год. В опросе приняли участие больше 3 тыс. человек.
Большинство участников опроса ответили, что отметят праздник в кругу семьи. Другая половина опрошенных заявила, что в этом году им не до праздников.