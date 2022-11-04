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Вячеслав Гладков: В единстве – наша главная сила!

Сегодня, 04:19
Фото: https://vk.com/gladkov_vv

Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём народного единства

Губернатор Белгородской области опубликовал поздравление в своих социальных сетях. Он отметил, что сейчас этот праздник значим, как никогда, особенно для нашего региона, население которого по-настоящему сплочённо в своём стремлении помочь военнослужащим.
С февраля мы все едины в своём стремлении помочь нашим военнослужащим, которым действительно нужна помощь народа. И белгородцы продолжают оказывать эту помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Глава региона дополнил, что в нынешней непростой ситуации Белгородской области не словом, а делом помогает вся страна. Как доказательство – жители приграничных районов временно переехали в Тульскую и Московскую области, где для них созданы комфортные условия проживания.

Именно стремлением помочь тому, кому тяжело, всегда была сильна Россия, и мне кажется, всегда так будет. Именно в единстве наша главная сила. Поэтому от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Счастья, мира и добра. Пока мы едины, мы действительно непобедимы!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, 56 человек вывезли из Белгородской области в Тульскую 3 ноября. 29 октября первые вынужденные переселенцы приехали и в Подмосковье. С 1 ноября их дети уже начали посещать московские школы, а 3 ноября в Московской области родился первый белгородский ребёнок. Мальчика назвали Ромой

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#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#День народного единства#Алина Харина
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