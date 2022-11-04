Вячеслав Гладков: В единстве – наша главная сила!

С февраля мы все едины в своём стремлении помочь нашим военнослужащим, которым действительно нужна помощь народа. И белгородцы продолжают оказывать эту помощь.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Глава региона дополнил, что в нынешней непростой ситуации Белгородской области не словом, а делом помогает вся страна. Как доказательство – жители приграничных районов временно переехали в Тульскую и Московскую области, где для них созданы комфортные условия проживания.
Именно стремлением помочь тому, кому тяжело, всегда была сильна Россия, и мне кажется, всегда так будет. Именно в единстве наша главная сила. Поэтому от всей души поздравляю вас с этим замечательным праздником. Счастья, мира и добра. Пока мы едины, мы действительно непобедимы!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 56 человек вывезли из Белгородской области в Тульскую 3 ноября. 29 октября первые вынужденные переселенцы приехали и в Подмосковье. С 1 ноября их дети уже начали посещать московские школы, а 3 ноября в Московской области родился первый белгородский ребёнок. Мальчика назвали Ромой.