Вячеслав Гладков: В единстве – наша главная сила!

Вячеслав Гладков поздравил белгородцев с Днём народного единства

Губернатор Белгородской области опубликовал поздравление в своих социальных сетях. Он отметил, что сейчас этот праздник значим, как никогда, особенно для нашего региона, население которого по-настоящему сплочённо в своём стремлении помочь военнослужащим.