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Вячеслав Гладков рассказал об условиях жизни переселенцев в Московской области

Сегодня, 08:00
Фото: https://t.me/vvgladkov
29 октября первая группа вынужденных переселенцев отправилась из Белгородской области в Московскую, на перроне их провожал губернатор Вячеслав Гладков. 4 ноября глава региона поделился впечатлениями от посещения ПВР, где живут белгородцы.

Вячеслав Гладков отметил, что изначально не сомневался в том, что белгородцам обеспечат комфортные условия проживания, и лично убедился в этом на деле. Каждой семье в детских лагерях и санаториях Московской области дают отдельную комнату. Взрослым помогают с трудоустройством, а детей устраивают в детские сады и школы, налажено взаимодействие людей с соцзащитой и медиками.   

Я вижу, что фактически здесь нашли индивидуальный подход к каждому человеку.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: https://t.me/vvgladkov

Также глава Белгородской области поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьёва за тот тёплый и семейный приём, который устроили местные жители приехавшим белгородцам.

Да, сейчас Белгородской области непросто, но человеческие отношения – главное лекарство в нашей ситуации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, первая группа вынужденных переселенцев приехала из Белгородской области в Московскую 29 октября. Людей разместили в детских лагерях и санаториях, обеспечили питанием, а детей устроили в школы и детские сады. Учиться школьники начали с 1 ноября. 3 ноября первая группа белгородских переселенцев отправилась на автобусах в Тульскую область, туда уехали 56 человек, 32 из них – дети.

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#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Московская область#Вячеслав Гладков#Андрей Воробьёв
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