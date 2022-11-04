Вячеслав Гладков рассказал об условиях жизни переселенцев в Московской области

Вячеслав Гладков отметил, что изначально не сомневался в том, что белгородцам обеспечат комфортные условия проживания, и лично убедился в этом на деле. Каждой семье в детских лагерях и санаториях Московской области дают отдельную комнату. Взрослым помогают с трудоустройством, а детей устраивают в детские сады и школы, налажено взаимодействие людей с соцзащитой и медиками.