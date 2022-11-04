Вячеслав Гладков рассказал об условиях жизни переселенцев в Московской области

Вячеслав Гладков отметил, что изначально не сомневался в том, что белгородцам обеспечат комфортные условия проживания, и лично убедился в этом на деле. Каждой семье в детских лагерях и санаториях Московской области дают отдельную комнату. Взрослым помогают с трудоустройством, а детей устраивают в детские сады и школы, налажено взаимодействие людей с соцзащитой и медиками.
Я вижу, что фактически здесь нашли индивидуальный подход к каждому человеку.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава Белгородской области поблагодарил губернатора Московской области Андрея Воробьёва за тот тёплый и семейный приём, который устроили местные жители приехавшим белгородцам.
Да, сейчас Белгородской области непросто, но человеческие отношения – главное лекарство в нашей ситуации.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, первая группа вынужденных переселенцев приехала из Белгородской области в Московскую 29 октября. Людей разместили в детских лагерях и санаториях, обеспечили питанием, а детей устроили в школы и детские сады. Учиться школьники начали с 1 ноября. 3 ноября первая группа белгородских переселенцев отправилась на автобусах в Тульскую область, туда уехали 56 человек, 32 из них – дети.