В Старом Осколе открыли после реконструкции старейший парк Железнодорожников

Железнодорожная тематика здесь кругом. Прогулочное место раньше было в ведомстве локомотивного депо. Реставрируя, сохранили историю и придали ей новое звучание – в современных арт-объектах, детских горках, спортивных тренажёрах и даже вазонах в форме ж/д вагонеток.
Места для прогулок здесь много. Установлена и сцена. На ней в день открытия прошёл первый концерт. Артисты будут появляться здесь часто, а в тёплое время организуют летний кинозал.
От прежнего образа парка оставили лишь паровоз на входе. Памятник регионального значения встречал посетителей 43 года. Паровоз «СУ-211-75» изготовлен на Сормовском заводе в 1937 году. И сегодня машина привлекает десятки людей не только своими техническими мощностями, но и как память о трудовой славе железнодорожников.
Новый облик парка интересен во всём. Хотя есть один нюанс – стало меньше деревьев. Устроители экомодернизации выкорчевали те, что устарели и стали ветхими, а взамен высадили молодые побеги. Так что посетителям придется подождать, пока растения наберут мощь.