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В Старом Осколе открыли после реконструкции старейший парк Железнодорожников

Вчера, 15:42
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру
Прогулочную территорию торжественно открыли в День народного единства, 4 ноября, после глобальной реконструкции.

Железнодорожная тематика здесь кругом. Прогулочное место раньше было в ведомстве  локомотивного депо. Реставрируя, сохранили историю и придали ей новое звучание – в современных арт-объектах, детских горках, спортивных тренажёрах и даже вазонах в форме ж/д вагонеток.

Места для прогулок здесь много. Установлена и сцена. На ней в день открытия прошёл первый концерт. Артисты будут появляться здесь часто, а в тёплое время организуют летний кинозал. 

Парк Железнодорожников в Старом ОсколеПарк Железнодорожников в Старом Осколе
Парк Железнодорожников в Старом ОсколеПарк Железнодорожников в Старом Осколе
Парк Железнодорожников в Старом ОсколеПарк Железнодорожников в Старом Осколе
Парк Железнодорожников в Старом ОсколеПарк Железнодорожников в Старом Осколе
Парк Железнодорожников в Старом ОсколеПарк Железнодорожников в Старом Осколе
Парк Железнодорожников в Старом ОсколеПарк Железнодорожников в Старом Осколе
Парк Железнодорожников в Старом ОсколеПарк Железнодорожников в Старом Осколе
Парк Железнодорожников в Старом ОсколеПарк Железнодорожников в Старом Осколе
Парк Железнодорожников в Старом ОсколеПарк Железнодорожников в Старом Осколе
Парк Железнодорожников в Старом ОсколеПарк Железнодорожников в Старом Осколе
Парк Железнодорожников в Старом ОсколеПарк Железнодорожников в Старом Осколе
Фото: Татьяна Панарина/Бел.Ру

От прежнего образа парка оставили лишь паровоз на входе. Памятник регионального значения встречал посетителей 43 года. Паровоз «СУ-211-75» изготовлен на Сормовском заводе в 1937 году. И сегодня машина привлекает десятки людей не только своими техническими мощностями, но и как память о трудовой славе железнодорожников.

Новый облик парка интересен во всём. Хотя есть один нюанс – стало меньше деревьев. Устроители экомодернизации выкорчевали те, что устарели и стали ветхими, а взамен  высадили молодые побеги.  Так что посетителям придется подождать, пока растения наберут мощь.

Видео: Татьяна Панарина/Бел.Ру
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