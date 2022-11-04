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В Белгороде проходит онлайн-забег в честь Дня народного единства

Вчера, 18:37
Фото: 1MI
С 4 по 6 ноября белгородцы могут поучаствовать в онлайн-забеге «В Единстве сила!».

С 4 по 6 ноября белгородцы могут поучаствовать в онлайн-забеге «В Единстве сила!». Для этого необходимо пробежать четыре километра в удобное время в комфортном темпе.

Сами организаторы позиционируют этот забег как мероприятие для каждого: уровень спортивной подготовки неважен. Главное – «не забыть размяться перед стартом и потянуться после пробежки».

Вам нужны будут смартфон, спортивное приложение на нём, фиксатор результата (например, фитнес-браслет) и желание выйти на улицу.

Медаль финишёра и подарки от партнёров мероприятия получат все участники забега. Для лучших в своей возрастной группе будут организованы отдельные бонусы.

Требования к участникам простые:

  1. Возраст

Участвовать могут все от 16 и старше;

  1. Устройство для фиксации результата

Это могут быть смарт-часы, смартфон или фитнес-браслет;

  1. Фиксация результата

Для этого необходимо сделать фотографию с хештегом #БЕЛГОРОДВМЕСТЕ и скриншот своего результата. После останется загрузить скриншот и фотографию с хэштегом в специальную форму на сайте мероприятия.

 

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#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Забег#Белгород#Бег#Онлайн-забег#День народного единства
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