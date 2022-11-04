В Белгороде проходит онлайн-забег в честь Дня народного единства

С 4 по 6 ноября белгородцы могут поучаствовать в онлайн-забеге «В Единстве сила!». Для этого необходимо пробежать четыре километра в удобное время в комфортном темпе.
Сами организаторы позиционируют этот забег как мероприятие для каждого: уровень спортивной подготовки неважен. Главное – «не забыть размяться перед стартом и потянуться после пробежки».
Вам нужны будут смартфон, спортивное приложение на нём, фиксатор результата (например, фитнес-браслет) и желание выйти на улицу.
Медаль финишёра и подарки от партнёров мероприятия получат все участники забега. Для лучших в своей возрастной группе будут организованы отдельные бонусы.
Требования к участникам простые:
Участвовать могут все от 16 и старше;
Это могут быть смарт-часы, смартфон или фитнес-браслет;
Для этого необходимо сделать фотографию с хештегом #БЕЛГОРОДВМЕСТЕ и скриншот своего результата. После останется загрузить скриншот и фотографию с хэштегом в специальную форму на сайте мероприятия.