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В Белгороде полиция нашла подростка, запускавшего фейерверки

Вчера, 11:10
Фото: 1MI
Житель Белгорода 2009 года рождения решил запустить фейерверк в левобережной части города, несмотря на запрет, установленный «жёлтым» уровнем террористический опасности.

Как рассказали в УМВД России по Белгородской области, сообщение о фейерверке в полицию поступило вечером 3 ноября, около 22:00. Стражи правопорядка выехали на место и установили личность нарушителя. Им оказался подросток 2009 года рождения. Мальчика отвезли в управление МВД для разбирательств. 

Выяснилось, что подросток не знал о запрете запуска фейерверков и огненное шоу решил устроить в честь своего дня рождения. Он признал свою вину и извинился перед жителями Белгорода.

За ненадлежащее воспитание в отношении бабушки мальчика составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Его направят для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.

#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Фейерверк#Полиция
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