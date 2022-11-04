В Белгороде полиция нашла подростка, запускавшего фейерверки

Как рассказали в УМВД России по Белгородской области, сообщение о фейерверке в полицию поступило вечером 3 ноября, около 22:00. Стражи правопорядка выехали на место и установили личность нарушителя. Им оказался подросток 2009 года рождения. Мальчика отвезли в управление МВД для разбирательств.
Выяснилось, что подросток не знал о запрете запуска фейерверков и огненное шоу решил устроить в честь своего дня рождения. Он признал свою вину и извинился перед жителями Белгорода.
За ненадлежащее воспитание в отношении бабушки мальчика составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Его направят для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.