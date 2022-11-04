В Белгороде до 25 ноября завершится ремонт дороги на улице Победы

В пресс-службе правительства Белгородской области рассказали о скором завершении ремонта на участке дороги от улицы Князя Трубецкого до перекрёстка с Волчанской. Рабочие уже обустраивают ливнёвки и укладывают дорожное полотно.
Мест для автомобилей станет больше, в том числе и для транспорта инвалидов. Перенесут три пешеходных перехода, добавят контрастное освещение. Они станут более заметными и безопасными.
Пресс-служба правительства Белгородской области
Кроме того, появится третья полоса на перекрёстках Победы - Князя Трубецкого и Победы - Белгородского полка.