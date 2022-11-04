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В Белгороде до 25 ноября завершится ремонт дороги на улице Победы

Вчера, 21:10
Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
Работники уже укладывают дорожное полотно.

В пресс-службе правительства Белгородской области рассказали о скором завершении ремонта на участке дороги от улицы Князя Трубецкого до перекрёстка с Волчанской. Рабочие уже обустраивают ливнёвки и укладывают дорожное полотно.

Мест для автомобилей станет больше, в том числе и для транспорта инвалидов. Перенесут три пешеходных перехода, добавят контрастное освещение. Они станут более заметными и безопасными.
Пресс-служба правительства Белгородской области

Кроме того, появится третья полоса на перекрёстках Победы - Князя Трубецкого и Победы - Белгородского полка.

Фото: Пресс-служба правительства Белгородской области
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#Александра Склярова#Город#Ремонт дорог#Белгород#Строительство#Дорога
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