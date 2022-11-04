Спасатели предупредили белгородцев о дожде и мокром снеге ночью

5 ноября белгородцы наконец-то смогут увидеть солнце – будет облачно с прояснениями. Но при этом прохладно: днём – не выше шести градусов тепла, ночью – до трёх градусов мороза.
В связи с неблагоприятными погодными условиями ночью повышается риск возникновения ДТП из-за мокрой трассы, особенно на опасных поворотах. Водителям рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.
В быту повышается вероятность пожаров и взрывов бытового газа, особенно это касается Белгорода, Старого Оскола и Корочанского района.