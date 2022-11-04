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Спасатели предупредили белгородцев о дожде и мокром снеге ночью

Вчера, 14:22
Фото: 1MI
По прогнозам синоптиков, в ночь на 5 ноября в Белгородской области ожидаются снег, мокрый снег и дождь. Днём осадки маловероятны, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
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Погода

5 ноября белгородцы наконец-то смогут увидеть солнце – будет облачно с прояснениями. Но при этом прохладно: днём – не выше шести градусов тепла, ночью – до трёх градусов мороза.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ночью повышается риск возникновения ДТП из-за мокрой трассы, особенно на опасных поворотах. Водителям рекомендуют строго соблюдать правила дорожного движения и не превышать скорость.

В быту повышается вероятность пожаров и взрывов бытового газа, особенно это касается Белгорода, Старого Оскола и Корочанского района.

#Алина Харина#Общество#Погода#Погода в Белгороде#Белгородская область#Прогноз погоды#МЧС
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