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Сборная из Белгородской области попала в Высшую лигу КВН

Вчера, 20:20
Фото: https://vk.com/agrobel_holding
Сборная КВН «Близкие» получила главный приз «Кубка мэра Москвы». Команду пришли поддержать временные переселенцы, которых разместили в Подмосковье.
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КВН

Сборная КВН Белгородской области «Близкие» получила главный приз «Кубка мэра Москвы». Теперь команда может представить наш регион в Высшей лиге в 2023 году.

Сегодня, 4 ноября, прошла телевизионная съёмка игры для Первого канала. В ней поучаствовала и сборная «Близкие» из Белгородской области. Поболеть за команду во время съёмки пришли белгородцы.

Посетить игру смогли белгородские переселенцы из приграничных районов, которых эвакуировали в Подмосковье. Им организовали встречу с командой «Близкие».

Финальная игра Первой лиги KBH пройдёт 10 декабря 2022 года в Перми.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#КВН#Высшая лига#Кубок мэра Москвы
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