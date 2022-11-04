Сборная из Белгородской области попала в Высшую лигу КВН

Сборная КВН Белгородской области «Близкие» получила главный приз «Кубка мэра Москвы». Теперь команда может представить наш регион в Высшей лиге в 2023 году.
Сегодня, 4 ноября, прошла телевизионная съёмка игры для Первого канала. В ней поучаствовала и сборная «Близкие» из Белгородской области. Поболеть за команду во время съёмки пришли белгородцы.
Посетить игру смогли белгородские переселенцы из приграничных районов, которых эвакуировали в Подмосковье. Им организовали встречу с командой «Близкие».
Финальная игра Первой лиги KBH пройдёт 10 декабря 2022 года в Перми.