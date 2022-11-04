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Путин увеличил возраст пребывания на госслужбе до 70 лет

Вчера, 17:19
Фото: 1MI
Новый закон касается руководителей из главной группы должностей в федеральных ведомствах, подчинённых правительству РФ. Указ опубликовали на сайте президента России.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении возраста нахождения на государственной службе. Теперь на некоторых должностях сотрудники могут работать до 70 лет. Это на пять лет дольше, чем разрешалось оставаться на госслужбе ранее.

Так, согласно новому указу, руководители федеральных органов исполнительной власти могут работать не до 65 лет, а до 70 – если хотят этого.

Такое решение, согласно документу, продлит срок службы опытных сотрудников, которые показывали высокие показатели в своей работе.

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#Инна Рогова#Общество#Указ президента#Россия#Владимир Путин#Госслужба#Пенсионный возраст#Федеральные органы
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