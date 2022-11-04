Под Белгородом нашли 30 гранат времён войны

Сотрудники поисково-спасательной службы напоминают: если вы нашли взрывоопасный или похожий на него предмет, ни в коем случае нельзя брать его в руки, а тем более пытаться разобрать. О нём нужно сообщить в Службу спасения по телефонам 112, 101 или в полицию – 102. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и с городских телефонов.