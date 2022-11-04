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Под Белгородом нашли 30 гранат времён войны

Вчера, 13:58
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Опасную находку обнаружили вблизи села Хохлово Белгородского района, сообщили в ГУ МЧС России по Белгородской области.

Боеприпасы времён Великой Отечественной войны лежали вблизи села Хохлово. Нашедший их мужчина немедленно сообщил об этом в районный отдел полиции.

Приехавшие на место взрывотехники забрали 30 ружейных гранат 30 мм. Их вывези на специальный полигон и там уничтожили.

Сотрудники поисково-спасательной службы напоминают: если вы нашли взрывоопасный или похожий на него предмет, ни в коем случае нельзя брать его в руки, а тем более пытаться разобрать. О нём нужно сообщить в Службу спасения по телефонам 112, 101 или в полицию – 102. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно как с мобильных, так и с городских телефонов.

Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
#Алина Харина#Происшествия#Белгородская область#Хохлово#Белгородский район#Граната#МЧС#Боеприпасы#Боеприпас
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