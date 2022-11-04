Карибский кризис: что помогло избежать ядерной войны 60 лет назад?

Никита Хрущёв, первый секретарь ЦК КПСС, отправил телеграмму 24 октября 1962 года президенту США Джону Кеннеди. Там он написал, что СССР не может молча наблюдать “за пиратскими действиями” американских кораблей в открытом море. По его словам, Советский Союз вынужден будет принять меры, которые посчитает “необходимыми и адекватными”. Джон Кеннеди ответил: он сожалеет, что происходящая ситуация ухудшает отношения между государствами.