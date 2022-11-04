Карибский кризис: что помогло избежать ядерной войны 60 лет назад?

Размещенное ниже видео полностью состоит из слов, произнесенных в те дни. Участники аудиодрамы – Джон и Роберт Кеннеди, Никита Хрущёв, Фидель Кастро, Родион Малиновский, Роберт Макнамара, Анастас Микоян, Эрнесто Че Гевара и множество других фигурантов тех дней.
Никита Хрущёв, первый секретарь ЦК КПСС, отправил телеграмму 24 октября 1962 года президенту США Джону Кеннеди. Там он написал, что СССР не может молча наблюдать “за пиратскими действиями” американских кораблей в открытом море. По его словам, Советский Союз вынужден будет принять меры, которые посчитает “необходимыми и адекватными”. Джон Кеннеди ответил: он сожалеет, что происходящая ситуация ухудшает отношения между государствами.
15 советских кораблей повернули назад от Кубы, но танкеры продолжили двигаться вперёд.
В то же время во всем мире началась массовая скупка золота. Такого рода явления, как правило, возникают в начале каждого финансового кризиса либо становятся его предпосылками. В видео подробно описаны события, которые произошли 60 лет назад.