Как Белгородская область отметит День народного единства

С тех пор этот день считается государственным праздником и выходным. Его ввели в праздничный календарь России в память о войне с польскими интервентами, с которыми боролось народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в далёком 1612 году.
Поляки хотели посадить на русский престол католического короля Владислава, но начавшееся мощное патриотическое движение народных масс не позволило этому свершиться, и в итоге в России начала править династия Романовых. Первым её представителем стал Михаил Романов – сын митрополита Филарета. Назначение царя положило конец Смутному времени на Руси.
В этот день в разных регионах России проходят шествия, митинги и концерты, спортивные мероприятия. Белгородская область не стала исключением.
На главной площади Губкина в этот день планируют вручать паспорта юным белгородцам. В диораме Белгорода проведут квест «От Донбасса до Курской дуги», в Старом Осколе, Новом Осколе и Майском состоятся праздничные концерты, в Ракитном – фестиваль ГТО, в селе Бехтеевка Корочанского района – открытый турнир по волейболу, а в Короче – квиз «PROЕдинство».
Но самыми значимыми событиями станут открытие нового парка и Всероссийская акция «Ночь искусств», которую в этом году приурочили ко Дню народного единства. Парк Железнодорожников откроют в 12:00 в Старом Осколе – это старейший парк города. Его преображение обошлось почти в 60 млн рублей. А в рамках «Ночи искусств» тематические мероприятия пройдут в музеях, театре, библиотеках и концертных залах.