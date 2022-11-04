Что случилось в Белгородской области в День народного единства

В последние недели в Белгородской области ни дня не обходится без обстрела какого-либо населённого пункта, за минувшую неделю их было восемь. Не стал исключением и День народного единства – ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района, который находится в 28 км от Белгорода. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, повреждения получили два частных дома – выбиты окна, посечены заборы и фасады. Строители приступили к восстановлению построек уже сегодня.