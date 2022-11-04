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Что случилось в Белгородской области в День народного единства

Вчера, 16:00
Фото: 1MI

В День народного единства в Старом Осколе открыли парк Железнодорожников

Редакция «Бел.Ру» делится с читателями главными событиями 4 ноября, которые произошли в Белгородской области. В их числе – обстрел Октябрьского, открытие парка Железнодорожников и строительство детсада на месте разрушенного обстрелом квартала.

Обстрел Октябрьского

В последние недели в Белгородской области ни дня не обходится без обстрела какого-либо населённого пункта, за минувшую неделю их было восемь. Не стал исключением и День народного единства – ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский Белгородского района, который находится в 28 км от Белгорода. К счастью, на этот раз обошлось без пострадавших, повреждения получили два частных дома – выбиты окна, посечены заборы и фасады. Строители приступили к восстановлению построек уже сегодня.

ВСУ обстреляли посёлок Октябрьский под Белгородом
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Лучший детсад города – на месте пустыря

Местные власти наконец решили, что же будет на месте пустыря в центре города, который образовался после сноса разрушенных обстрелом жилых домов. Напомним, трагедия произошла 3 июля, когда над Белгородом сбили три украинские ракеты, но часть одной из них взорвалась над жилыми домами. Тогда пять человек погибли, четверо получили ранения.

Повреждённые обстрелом дома в Белгороде восстановили, но часть из них пришлось снести из-за невозможности ремонта, люди переехали в другие дома и квартиры. А на месте появившегося пустыря решили возвести лучший детский сад города. В нём будут бассейн, зимний сад, открытые веранды, спортзал и даже картинная галерея. О сроках строительства пока ничего не сообщается.

На месте разрушенного обстрелом квартала в Белгороде построят детский сад
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Старый парк на новый лад

В Старом Осколе ко Дню народного единства приурочили открытие старейшего парка города после реконструкции – парка Железнодорожников. На его благоустройство потратили почти 60 млн рублей.

Парк рядом с железнодорожным вокзалом Старого Оскола был основан ещё в советское время, территория долго не облагораживалась и выглядела заброшенной. Здесь построили современные спортивные и детские площадки, высадили деревья, оборудовали зоны отдыха и установили арт-объекты.

Официальное открытие обновлённого парка Железнодорожников состоялось сегодня, 4 ноября, и превратилось в общегородской праздник.

В Старом Осколе открыли после реконструкции старейший парк Железнодорожников
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#Алина Харина#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол
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