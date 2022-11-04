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Больше тысячи белгородцев призовут на срочную службу осенью 2022 года

Вчера, 11:34
Фото: 1MI
По данным ГТРК «Белгород», призывники из Белгородской области поедут служить в Московскую и Ленинградскую области, а также в Москву и Санкт-Петербург.

Всего в рамках осенней призывной кампании в Белгородской области заберут служить больше тысячи молодых людей. Их собирают в Белгороде, где тестируют на коронавирус, проводят медкомиссию и выдают обмундирование. Около суток они проведут в казарме, после чего их отправят к местам срочной службы.  

В Белгородской области работают 23 призывные комиссии. Через них пройдут около 6000 молодых людей, служить отправятся чуть больше тысячи из них. В основном их обещают отправить в Москву и Санкт-Петербург, а также в Московскую и Ленинградскую области.

Напомним, осенний призыв в России стартовал 1 ноября. В военкоматах подчёркивают, что в специальной военной операции срочники участвовать не будут. Это же утверждал и Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира 1 ноября. Если какие-то нарушения в этом вопросе и будут, он пообещал разобраться с ними в кратчайшие сроки.

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