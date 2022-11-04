Больше тысячи белгородцев призовут на срочную службу осенью 2022 года

Напомним, осенний призыв в России стартовал 1 ноября. В военкоматах подчёркивают, что в специальной военной операции срочники участвовать не будут. Это же утверждал и Вячеслав Гладков в ходе прямого эфира 1 ноября. Если какие-то нарушения в этом вопросе и будут, он пообещал разобраться с ними в кратчайшие сроки.