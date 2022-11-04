Белгородцам в преддверии Дня народного единства вручили губернаторские награды

Председатель областной Думы Юрий Клепиков в преддверии Дня народного единства вручил губернаторские награды сотрудникам МЧС, силовых ведомств, ресурсоснабжающих и строительных компаний, волонтёрам и народным дружинникам.
Исполняющий обязанности мэра Валентин Демидов в свою очередь поздравил всех награждённых белгородцев и поблагодарил за их работу.
В наши непростые времена на плечах этих ребят лежит большая ответственность. И свои обязанности они выполняют с честью – профессионально, слаженно, оперативно! Гордимся и благодарим их за труд!
Валентин Демидов, исполняющий обязанности мэра Белгорода
Напомним, что в честь Дня Народного единства 3 ноября в парке Победы и Центральном парке имени Ленина волонтёры Победы вручали жителям ленточки. Всего ленты-триколор вручили порядка 1 000 белгородцам.