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Белгородцам в преддверии Дня народного единства вручили губернаторские награды

Вчера, 21:45
Фото: Соцсети ио мэра Валентина Демидова
Награды вручили сотрудникам МЧС, силовых ведомств, ресурсоснабжающих и строительных компаний, волонтёрам и народным дружинникам.

Председатель областной Думы Юрий Клепиков в преддверии Дня народного единства вручил губернаторские награды сотрудникам МЧС, силовых ведомств, ресурсоснабжающих и строительных компаний, волонтёрам и народным дружинникам.

Исполняющий обязанности мэра Валентин Демидов в свою очередь поздравил всех награждённых белгородцев и поблагодарил за их работу.

В наши непростые времена на плечах этих ребят лежит большая ответственность. И свои обязанности они выполняют с честью – профессионально, слаженно, оперативно! Гордимся и благодарим их за труд!
Валентин Демидов, исполняющий обязанности мэра Белгорода

Напомним, что в честь Дня Народного единства 3 ноября в парке Победы и Центральном парке имени Ленина волонтёры Победы вручали жителям ленточки. Всего ленты-триколор вручили порядка 1 000 белгородцам. 

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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Белгородская область#Валентин Демидов#Юрий клепиков#Награждение#Белгородская областная Дума
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