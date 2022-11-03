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Жителей ЖК «Лимон» под Белгородом затапливает канализация уже несколько лет

Вчера, 22:42
Фото: https://limon.cx/
Белгородские власти уже давно борются с собственником. Об этом рассказал Вячеслав Гладков во время прямой линии «10 вопросов губернатору».

Уже несколько лет в ЖК «Лимон», который относится к Дубовому, местные жители страдают от проблем с канализацией. Обращения «во все возможные станции» оказываются не результативны. Об этом стало известно от белгородца, который попросил губернатора помочь в этой ситуации.

«Канализация разливается по всему микрорайону, затапливает жителей первых этажей»,– рассказал мужчина.

Вячеслав Гладков посетовал, что сам занимается этим вопросом по ЖК «Лимон» уже год и прекрасно понимает проблему. В настоящий момент, по словам губернатора, идёт конфликт с собственником и управляющей компанией.

Пока не будут доведены до нужного по закону технического состояния все инженерные коммуникации – принять это имущество мы не можем.  
Вячеслав Гладков

Это направление курирует замгубернатора Константин Полежаев. Поэтому 3 ноября Полежаев отправится в проблемный жилой комплекс, чтобы хотя бы временно устранить проблему.

Ждём системного решения, которое позволит вам спокойно жить. Мне кажется, уже все устали от этой ситуации: и жители, и ответственные лица.
Вячеслав Гладков
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#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Константин Полежаев#Новости Белгорода#Канализация#ЖК Лимон#Проблемы с канализацией#УК#Лимон#Алина Харина
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