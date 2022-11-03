Жителей ЖК «Лимон» под Белгородом затапливает канализация уже несколько лет

Уже несколько лет в ЖК «Лимон», который относится к Дубовому, местные жители страдают от проблем с канализацией. Обращения «во все возможные станции» оказываются не результативны. Об этом стало известно от белгородца, который попросил губернатора помочь в этой ситуации.