Жителей ЖК «Лимон» под Белгородом затапливает канализация уже несколько лет

Уже несколько лет в ЖК «Лимон», который относится к Дубовому, местные жители страдают от проблем с канализацией. Обращения «во все возможные станции» оказываются не результативны. Об этом стало известно от белгородца, который попросил губернатора помочь в этой ситуации.
«Канализация разливается по всему микрорайону, затапливает жителей первых этажей»,– рассказал мужчина.
Вячеслав Гладков посетовал, что сам занимается этим вопросом по ЖК «Лимон» уже год и прекрасно понимает проблему. В настоящий момент, по словам губернатора, идёт конфликт с собственником и управляющей компанией.
Пока не будут доведены до нужного по закону технического состояния все инженерные коммуникации – принять это имущество мы не можем.
Вячеслав Гладков
Это направление курирует замгубернатора Константин Полежаев. Поэтому 3 ноября Полежаев отправится в проблемный жилой комплекс, чтобы хотя бы временно устранить проблему.
Ждём системного решения, которое позволит вам спокойно жить. Мне кажется, уже все устали от этой ситуации: и жители, и ответственные лица.
Вячеслав Гладков