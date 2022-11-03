«Зеленая премия» РЭО собрала более 3 тысяч заявок для участия

Генеральный директор ППК “РЭО” Денис Буцаев сообщил о завершении приема заявок на “Зелёную премию”, пишет tagilcity.ru. Поступило свыше 3000 заявок от различных организаций и граждан, развивающих общественные, образовательные, корпоративные, просветительские и цифровые проекты в отрасли обращения с ТКО и защиты экологии. Буцаев также напомнил о денежных призах, размер которых составит от 20 до 300 тысяч рублей по каждой из номинаций. В общей сложности на призовой фонд выделено 3,45 млн рублей, которые можно потратить на реализацию проектов. “Главная цель “Зеленой премии“ – привлечь внимание граждан и стимулировать их стать более экологически активными”, – заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
Удмуртия, Башкортостан, Волгоградская, Орловская, Иркутская области, Пермский, Приморский, Краснодарский края показали наибольшую активность по проектам в сфере образования. По просветительским проектам самыми активными стали Тульская, Псковская, Омская, Ленинградская и Московская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Башкирия. По общественным – Московская область и Башкирия.
РЭО, кроме заявок от активистов, волонтеров, неравнодушных граждан, блогеров, общественных организаций и корпораций, принимает их от регионов страны. Основой для рейтинга регионов является методология Российского экологического оператора. Заявки по рейтингу принимаются до 24 ноября.
Конкурс включает шесть номинаций: “Общественные проекты”, “Корпоративные проекты”, “Образовательные проекты”, “Просветительские проекты”, “Технологические и цифровые проекты” и “Регионы России”. Более детально узнать о “Зеленой премии” можно на сайте проекта. Цель его проведения – реализация мероприятий в рамках федерального проекта и национальной инициативы “Экономика замкнутого цикла”.