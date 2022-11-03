«Зеленая премия» РЭО собрала более 3 тысяч заявок для участия

Генеральный директор ППК “РЭО” Денис Буцаев сообщил о завершении приема заявок на “Зелёную премию”, пишет tagilcity.ru. Поступило свыше 3000 заявок от различных организаций и граждан, развивающих общественные, образовательные, корпоративные, просветительские и цифровые проекты в отрасли обращения с ТКО и защиты экологии. Буцаев также напомнил о денежных призах, размер которых составит от 20 до 300 тысяч рублей по каждой из номинаций. В общей сложности на призовой фонд выделено 3,45 млн рублей, которые можно потратить на реализацию проектов. “Главная цель “Зеленой премии“ – привлечь внимание граждан и стимулировать их стать более экологически активными”, – заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.