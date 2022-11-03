Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Зеленая премия» РЭО собрала более 3 тысяч заявок для участия

Сегодня, 15:47
Фото: piqsels.com
Российский экологический оператор (РЭО) завершил принимать заявки на “Зелёную премию”. Со всей России для участия в ней подали более 3000 заявок по шести номинациям от физических и юридических лиц. Церемонию награждения победителей проведут в декабре в Москве.

Генеральный директор ППК “РЭО” Денис Буцаев сообщил о завершении приема заявок на “Зелёную премию”, пишет tagilcity.ru. Поступило свыше 3000 заявок от различных организаций и граждан, развивающих общественные, образовательные, корпоративные, просветительские и цифровые проекты в отрасли обращения с ТКО и защиты экологии. Буцаев также напомнил о денежных призах, размер которых составит от 20 до 300 тысяч рублей по каждой из номинаций. В общей сложности на призовой фонд выделено 3,45 млн рублей, которые можно потратить на реализацию проектов. “Главная цель “Зеленой премии“ – привлечь внимание граждан и стимулировать их стать более экологически активными”, – заявил генеральный директор РЭО Денис Буцаев. 

Удмуртия, Башкортостан, Волгоградская, Орловская, Иркутская области, Пермский, Приморский, Краснодарский края показали наибольшую активность по проектам в сфере образования. По просветительским проектам самыми активными стали Тульская, Псковская, Омская, Ленинградская и Московская области, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) и Башкирия. По общественным – Московская область и Башкирия. 

РЭО, кроме заявок от активистов, волонтеров, неравнодушных граждан, блогеров, общественных организаций и корпораций, принимает их от регионов страны. Основой для рейтинга регионов является методология Российского экологического оператора. Заявки по рейтингу принимаются до 24 ноября. 

Конкурс включает шесть номинаций: “Общественные проекты”, “Корпоративные проекты”, “Образовательные проекты”, “Просветительские проекты”, “Технологические и цифровые проекты” и “Регионы России”. Более детально узнать о “Зеленой премии” можно на сайте проекта. Цель его проведения – реализация мероприятий в рамках федерального проекта и национальной инициативы “Экономика замкнутого цикла”.

#Ольга Земскова
Подпишитесь
Депутаты и политологи оценили работу Антона Иванова на посту мэра Белгорода
Вчера, 18:26
Белгородцы рассказали о решении уехать из области на фоне обстрелов
Вчера, 12:18
В Журавлёвке обстреляли детский сад и библиотеку
Вчера, 19:16
Вячеслав Гладков навестил белгородку в роддоме Подмосковья
Вчера, 21:11
Три снаряда упало в парке села в Белгородской области
Вчера, 17:20
Российским военнослужащим единоразово выплатят 195 тысяч рублей
Вчера, 23:02