Руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов направил в региональную прокуратуру письмо с просьбой оценить высказывания Бабина о пленных.
«Мною подготовлено и направлено письмо в адрес прокурора области с просьбой дать оценку публикациям и при наличии оснований принять соответствующие меры прокурорского реагирования», — ответил Будлов в комментариях под постом губернатора.
В конце октября Владимир Бабин опубликовал в своём профиле в соцсети пост, в котором называл пленных трусами, предателями и негодяями, а также призвал не оказывать помощь семьям добровольно сдавшихся в плен.
Позже в беседе с журналистом «Бел.Ру» Бабин пояснил, что нигде воинов, попавших в плен, трусами не называл, а «взяли в плен» и «сдались в плен» — разные вещи.
Позже на Бабина подали несколько заявлений в полицию, в том числе и после поста с перечислением якобы нацистских информационных ресурсов в белгородских соцсетях.