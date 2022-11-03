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Замгубернатора попросил прокуратуру оценить высказывания Владимира Бабина о пленных

Сегодня, 12:43
Фото: 1MI
Ранее белгородский журналист назвал пленных солдат предателями и преступниками.

Руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов направил в региональную прокуратуру письмо с просьбой оценить высказывания Бабина о пленных.

«Мною подготовлено и направлено письмо в адрес прокурора области с просьбой дать оценку публикациям и при наличии оснований принять соответствующие меры прокурорского реагирования», — ответил Будлов в комментариях под постом губернатора.

В конце октября Владимир Бабин опубликовал в своём профиле в соцсети пост, в котором называл пленных трусами, предателями и негодяями, а также призвал не оказывать помощь семьям добровольно сдавшихся в плен.

Позже в беседе с журналистом «Бел.Ру» Бабин пояснил, что нигде воинов, попавших в плен, трусами не называл, а «взяли в плен» и «сдались в плен» — разные вещи.

Позже на Бабина подали несколько заявлений в полицию, в том числе и после поста с перечислением якобы нацистских информационных ресурсов в белгородских соцсетях.

Владимир Бабин: Никогда и нигде я воинов, попавших в плен, трусами не называл
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