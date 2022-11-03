Зачем открывать счёт в банке индивидуальному предпринимателю

Если у вас уже есть карта выбранного вами банка, вы можете получать оплату за свои товары и услуги напрямую на неё. Но это не совсем правильно — особенно, если вы уже оформили свою компанию как индивидуальное предприятие. Лучше зарегистрировать расчётный счёт отдельно — это требуется, чтобы иметь возможность: