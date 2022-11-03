Вячеслав Гладков навестил белгородку в роддоме Подмосковья

Глава региона Вячеслав Гладков посетил белгородку Роксану в Подольском роддоме. Девушка приехала в Подмосковье 29 октября вместе с другими переселенцами, но её сразу госпитализировали в роддом – белгородка была на 39 неделе беременности.
Через несколько дней, 1 ноября, у девушки родился сын Роман.
Как только мама и малыш будут готовы к выписке, будем помогать со всем необходимым. Знаю, что уже подготовлена отдельная комната в ПВР, которая оборудована бытовой техникой и детскими вещами. Мальчишке и маме здоровья!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что 3 ноября глава региона отправился в Подмосковье, чтобы проверить условия размещения белгородцев.