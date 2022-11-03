Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вячеслав Гладков навестил белгородку в роддоме Подмосковья

Сегодня, 18:11
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
Девушка отправилась в Московскую область вместе с переселенцами.

Глава региона Вячеслав Гладков посетил белгородку Роксану в Подольском роддоме. Девушка приехала в Подмосковье 29 октября вместе с другими переселенцами, но её сразу госпитализировали в роддом – белгородка была на 39 неделе беременности.

Через несколько дней, 1 ноября, у девушки родился сын Роман.

Как только мама и малыш будут готовы к выписке, будем помогать со всем необходимым. Знаю, что уже подготовлена отдельная комната в ПВР, которая оборудована бытовой техникой и детскими вещами. Мальчишке и маме здоровья!
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Соцсети губернатора Вячеслава Гладкова

Напомним, что 3 ноября глава региона отправился в Подмосковье, чтобы проверить условия размещения белгородцев. 

Читайте также:
В Подмосковье школьники из Белгородской области начнут учиться с 1 ноябряБелгородцам могут выдать компенсацию за съёмное жильё в ПодмосковьеБелгородским переселенцам помогут с трудоустройством в Подмосковье
#Александра Склярова#Общество#Губернатор#Переселенцы#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Роддом#Видео
Подпишитесь
Депутаты и политологи оценили работу Антона Иванова на посту мэра Белгорода
Вчера, 18:26
Белгородцы рассказали о решении уехать из области на фоне обстрелов
Вчера, 12:18
В Журавлёвке обстреляли детский сад и библиотеку
Вчера, 19:16
Три снаряда упало в парке села в Белгородской области
Вчера, 17:20
Российским военнослужащим единоразово выплатят 195 тысяч рублей
Вчера, 23:02