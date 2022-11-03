ВСУ обстреляли два посёлка в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своих соцсетях об обстреле посёлка Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района.
К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано. Ответным огнём атака противника была подавлена. Ситуация полностью контролируется нашими военными.
Роман Старовойт, губернатор Курской области
Ранее в соцсетях появлялась информация, что в обстреле посёлка Краснооктябрьский пострадал минимум один ребёнок. Информация оказалась ложной.