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ВСУ обстреляли два посёлка в Курской области

Сегодня, 20:17
Фото: Соцсети губернатора Курской области
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Сюжет
СВО

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своих соцсетях об обстреле посёлка Тёткино и Краснооктябрьский Глушковского района. 

К счастью, среди населения пострадавших нет, повреждений также не зафиксировано. Ответным огнём атака противника была подавлена. Ситуация полностью контролируется нашими военными.
Роман Старовойт, губернатор Курской области

Ранее в соцсетях появлялась информация, что в обстреле посёлка Краснооктябрьский пострадал минимум один ребёнок. Информация оказалась ложной.

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#Александра Склярова#Происшествия#Курская область#Роман Старовойт#Обстрелы#СВО
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