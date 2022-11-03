Ветеринары получили 2 млн рублей взяток за подлоги с несуществующим мясом

Двое ветеринарных врачей ОГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Белгородскому району» вносили в ветеринарно-сопроводительные документы ложные сведения. Как следует из материалов уголовного дела, на одном из мясокомбинатов региона ветеринары оформляли электронные свидетельства с ложными сведениями о якобы проверенном мясе, которого реально не существовало. По этим документам мясо неустановленного происхождения развозилось по регионам России.