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Ветеринары получили 2 млн рублей взяток за подлоги с несуществующим мясом

Сегодня, 09:09
Фото: следственный комитет по Белгородской области
Ветеринарные врачи станции по борьбе с болезнями животных в Белгородском районе оформляли свидетельства с ложными сведениями якобы об отгрузке мяса с мясокомбината, сообщили в следственном комитете.

Двое ветеринарных врачей ОГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Белгородскому району» вносили в ветеринарно-сопроводительные документы ложные сведения. Как следует из материалов уголовного дела, на одном из мясокомбинатов региона ветеринары оформляли электронные свидетельства с ложными сведениями о якобы проверенном мясе, которого реально не существовало. По этим документам мясо неустановленного происхождения развозилось по регионам России.

С октября 2019 по август 2020 года врачи совершили 42 таких подлога, за что банковскими переводами получили от представителей нескольких юрлиц взяток на общую сумму более 2 млн рублей.

Следователи собрали достаточную доказательную базу, прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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#Евгений Грицков#Следственный комитет#Служебный подлог#Ветеринары#Мясо
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