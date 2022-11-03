Ветеринары получили 2 млн рублей взяток за подлоги с несуществующим мясом

Двое ветеринарных врачей ОГБУ «Станция по борьбе с болезнями животных по Белгородскому району» вносили в ветеринарно-сопроводительные документы ложные сведения. Как следует из материалов уголовного дела, на одном из мясокомбинатов региона ветеринары оформляли электронные свидетельства с ложными сведениями о якобы проверенном мясе, которого реально не существовало. По этим документам мясо неустановленного происхождения развозилось по регионам России.
С октября 2019 по август 2020 года врачи совершили 42 таких подлога, за что банковскими переводами получили от представителей нескольких юрлиц взяток на общую сумму более 2 млн рублей.
Следователи собрали достаточную доказательную базу, прокуратура утвердила обвинительное заключение, дело направили в суд для рассмотрения по существу.