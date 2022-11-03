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В спецоперации на Украине погиб ещё один белгородец

Сегодня, 06:35
Фото: страница Романа Шипилова в соцсети
Подробности смерти 23-летнего Романа Шипилова не сообщаются.

При выполнении боевых задач в спецоперации погиб ещё один житель Белгородской области, сообщили в паблике «Волоконовка онлайн». Подробности смерти 23-летнего парня неизвестны.

Молодой человек родился в посёлке Пятницкое в Волоконовском районе. Последний раз Роман появлялся в Сети 13 октября.

Накануне стало известно о гибели 38-летнего Сергея Гавриленко, работавшего водителем в ЕТК. В его честь назовут сквер в Ракитянском районе.

Ранее сообщалось, в СВО погибли двое белгородцев, служивших в ЧВК «Вагнер». Оба умерли ещё 24 сентября.

 

Белгородский водитель погиб в СВО. В его честь назовут сквер
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