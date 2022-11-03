В спецоперации на Украине погиб ещё один белгородец

При выполнении боевых задач в спецоперации погиб ещё один житель Белгородской области, сообщили в паблике «Волоконовка онлайн». Подробности смерти 23-летнего парня неизвестны.
Молодой человек родился в посёлке Пятницкое в Волоконовском районе. Последний раз Роман появлялся в Сети 13 октября.
Накануне стало известно о гибели 38-летнего Сергея Гавриленко, работавшего водителем в ЕТК. В его честь назовут сквер в Ракитянском районе.
Ранее сообщалось, в СВО погибли двое белгородцев, служивших в ЧВК «Вагнер». Оба умерли ещё 24 сентября.