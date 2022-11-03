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В области выделят 2 млн рублей на перевозку белгородцев на работу

Сегодня, 05:41
Фото: 1MI
Работников «Центра занятости населения» будут развозить по всем кадровым офисам области.

На сайте госзакупок появилась заявка на перевозку белгородцев на работу. Заказчик – ОКУ «Центр занятости населения Белгородской области». Работников будут развозить по всем кадровым центрам области.

Судя по документам, перевозить белгородцев будут на седане, год выпуска которого не должен быть раньше 2012 года. Автомобиль должен вмещать четыре пассажира, иметь ремни и подушки безопасности. Рабочий объём двигателя должен составлять не менее 1 700 куб. см, а мощность двигателя – не менее 120 лошадиных сил.

Заказчик готов выделить на оказание услуг 2 287 000 рублейпо 700 рублей на один час работы.

Довозить белгородцев до работы будут с 1 января по 15 декабря 2023 года.

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#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородская область#Перевозки#Работники#Центр занятости#Александра Склярова
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