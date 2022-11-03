В области выделят 2 млн рублей на перевозку белгородцев на работу

Судя по документам, перевозить белгородцев будут на седане, год выпуска которого не должен быть раньше 2012 года. Автомобиль должен вмещать четыре пассажира, иметь ремни и подушки безопасности. Рабочий объём двигателя должен составлять не менее 1 700 куб. см, а мощность двигателя – не менее 120 лошадиных сил.