В Белгородской области снизилась активность вакцинации из-за удалёнки

Как рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников, в Белгородской области снизилась активность вакцинации от ковида относительно августа и сентября.
Это связано с разными причинами, в том числе и с дистантом. Раньше люди ездили на работу.
Андрей Иконников
Напомним, полный курс вакцинации прошли больше 1 млн человек. Повторно прошли вакцинацию почти 500 тыс. человек.
Стоит отметить, что в конце августа от коронавируса прививались пять тысяч человек в неделю. В целом вакцинацию прошли практически 90% населения Белгородской области.