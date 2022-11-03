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В Белгородской области снизилась активность вакцинации из-за удалёнки

Сегодня, 09:37
Фото: 1MI
Информацию озвучили в ходе брифинга по коронавирусу 3 ноября.

Как рассказал глава регионального минздрава Андрей Иконников, в Белгородской области снизилась активность вакцинации от ковида относительно августа и сентября.

Это связано с разными причинами, в том числе и с дистантом. Раньше люди ездили на работу.
Андрей Иконников

Напомним, полный курс вакцинации прошли больше 1 млн человек. Повторно прошли вакцинацию почти 500 тыс. человек.

Стоит отметить, что в конце августа от коронавируса прививались пять тысяч человек в неделю. В целом вакцинацию прошли практически 90% населения Белгородской области.

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#Алина Харина#Медицина#Эксклюзив#Коронавирус#Белгородская область#Андрей иконников
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