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В белгородских посёлках выделят 700 тысяч рублей на перевозку пассажиров

Сегодня, 04:32
Фото: 1MI
Средства потратят на перевозку белгородцев в посёлках Северный и Разумное.

На сайте госзакупок появились две заявки на такси по Белгородскому району. Белгородцев будут отвозить с посёлков Северный и Разумное до Диализного центра в городской больнице № 2 и до ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа». 

Перевозить пассажиров будут в легковом автомобиле по Белгородскому району каждый день, если будут заявки. Судя по документам, такси обязано приехать не позднее 15 минут после подачи заявки, а ожидать пассажира будут не дольше 10 минут. Отвечать на появившиеся вопросы пассажиров будут в диспетчерской службе.

Каждый автомобиль, который будет осуществлять перевозку пассажиров, должен быть технически исправен и полностью укомплектован необходимыми вещами, включая ремни безопасности и аптечку. У водителей опыт вождения должен составлять не менее трёх лет.

В посёлке Северный на перевозку пассажиров готовы выделить 595 000 рублей на 700 часов поездок. В посёлке Разумное – 161 500 рублей на 190 часов.

Оказывать услуги такси будут с 1 января по 31 декабря 2023 года.

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#Александра Склярова#Общество#Новости Белгорода#Эксклюзив#Госзакупки#Белгородский район#Северный#Разумное#Такси
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