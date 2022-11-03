В белгородских посёлках выделят 700 тысяч рублей на перевозку пассажиров

Перевозить пассажиров будут в легковом автомобиле по Белгородскому району каждый день, если будут заявки. Судя по документам, такси обязано приехать не позднее 15 минут после подачи заявки, а ожидать пассажира будут не дольше 10 минут. Отвечать на появившиеся вопросы пассажиров будут в диспетчерской службе.