В белгородских посёлках выделят 700 тысяч рублей на перевозку пассажиров

На сайте госзакупок появились две заявки на такси по Белгородскому району. Белгородцев будут отвозить с посёлков Северный и Разумное до Диализного центра в городской больнице № 2 и до ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая больница Святителя Иоасафа».
Перевозить пассажиров будут в легковом автомобиле по Белгородскому району каждый день, если будут заявки. Судя по документам, такси обязано приехать не позднее 15 минут после подачи заявки, а ожидать пассажира будут не дольше 10 минут. Отвечать на появившиеся вопросы пассажиров будут в диспетчерской службе.
Каждый автомобиль, который будет осуществлять перевозку пассажиров, должен быть технически исправен и полностью укомплектован необходимыми вещами, включая ремни безопасности и аптечку. У водителей опыт вождения должен составлять не менее трёх лет.
В посёлке Северный на перевозку пассажиров готовы выделить 595 000 рублей на 700 часов поездок. В посёлке Разумное – 161 500 рублей на 190 часов.
Оказывать услуги такси будут с 1 января по 31 декабря 2023 года.