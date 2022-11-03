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Украинский дрон атаковал гранатами окопы военных в Белгородской области

Сегодня, 11:28
Фото: weaponland.ru
Один российский солдат получил ранения, сообщил телеграм-канал Mash.

ВСУ атаковали укрепления российских военных на территории Белгородской области с помощью беспилотника, с которого скинули гранаты. В результате обстрела пострадал один военный — у него осколочные ранение руки и ноги, его жизни ничего не угрожает.

Скорее всего, дрон запустили из села Грабовское Сумской области вглубь на три километра на территорию России. На беспилотнике было пять гранат ВОГ-17.

2 ноября сообщалось о том, что гранатами с дрона забросали пограничный патруль в Белгородской области. Никто не пострадал.

 

Белгородский пограничный патруль закидали гранатами с дрона
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#Евгений Грицков#Происшествия#Операция на Украине#Беспилотник#Атака ВСУ#Позиции военных
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