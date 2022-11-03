Украинский дрон атаковал гранатами окопы военных в Белгородской области

ВСУ атаковали укрепления российских военных на территории Белгородской области с помощью беспилотника, с которого скинули гранаты. В результате обстрела пострадал один военный — у него осколочные ранение руки и ноги, его жизни ничего не угрожает.
Скорее всего, дрон запустили из села Грабовское Сумской области вглубь на три километра на территорию России. На беспилотнике было пять гранат ВОГ-17.
2 ноября сообщалось о том, что гранатами с дрона забросали пограничный патруль в Белгородской области. Никто не пострадал.