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Театралы Белгорода пожаловались Гладкову на «дыры в полу» вместо унитазов

Вчера, 21:07
Фото: https://vk.com/bgadt

Белгородцы пожаловались Гладкову на туалеты в театре

Белгородцев волнует отсутствие «достойных туалетов» в культурном месте областного центра. Обсудили это на прямом эфире «10 вопросов губернатору».

Местная жительница спросила у губернатора: когда в белгородском драмтеатре имени М. С. Щепкина появятся «достойные туалеты»?

Белгородка поделилась своей болью — в месте, куда люди приходят духовно просвещаться, такой несовременный и неприятный туалет.

Дело в том, что в уборной комнате белгородского театра вместо унитазов, по старинке, «дыры в полу». Туалетные комнаты драматического театра белгородка сравнила с сельским туалетом в 50-е годы.

Оказалось, что этот вопрос женщину волнует, по её словам, около 35 лет.

Глава региона сообщил, что сейчас этот вопрос — не главный. Но в прошлом 2021 году губернатор пообещал коллективу драмтеатра капитальный ремонт в 2022. Но пока, по объективным причинам, выполнить это невозможно.

Существенно сократились доходы областного бюджета. При этом Вячеслав Гладков выразил надежду на то, что ему всё-таки удастся выполнить своё обещание и отремонтировать драмтеатр имени М. С. Щепкина.

Надеюсь, что ваше 35-летнее ожидание будет успешно преодолено или придёт к правильному решению.
Вячеслав Гладков
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