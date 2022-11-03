Театралы Белгорода пожаловались Гладкову на «дыры в полу» вместо унитазов

Местная жительница спросила у губернатора: когда в белгородском драмтеатре имени М. С. Щепкина появятся «достойные туалеты»?
Белгородка поделилась своей болью — в месте, куда люди приходят духовно просвещаться, такой несовременный и неприятный туалет.
Дело в том, что в уборной комнате белгородского театра вместо унитазов, по старинке, «дыры в полу». Туалетные комнаты драматического театра белгородка сравнила с сельским туалетом в 50-е годы.
Оказалось, что этот вопрос женщину волнует, по её словам, около 35 лет.
Глава региона сообщил, что сейчас этот вопрос — не главный. Но в прошлом 2021 году губернатор пообещал коллективу драмтеатра капитальный ремонт в 2022. Но пока, по объективным причинам, выполнить это невозможно.
Существенно сократились доходы областного бюджета. При этом Вячеслав Гладков выразил надежду на то, что ему всё-таки удастся выполнить своё обещание и отремонтировать драмтеатр имени М. С. Щепкина.
Надеюсь, что ваше 35-летнее ожидание будет успешно преодолено или придёт к правильному решению.
Вячеслав Гладков