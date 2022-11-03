Таксист пожаловался на отсутствие пассажиров в Белгороде

Напомним, пассажиропоток в общественном транспорте Белгорода, по данным регионального правительства, наоборот, увеличился. В сентябре 2022 года в автобусах было зафиксировано 3,1 млн человек, в аналогичный период прошлого года в автобусах проехали 3 млн человек.