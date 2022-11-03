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Таксист пожаловался на отсутствие пассажиров в Белгороде

Сегодня, 12:45
Фото: 1MI
По его словам, за последний месяц резко сократился объём работы из-за отсутствия людей.

Журналист «Бел.Ру» поговорила с местным таксистом. По его словам, в последнее время у работников этой сферы заметно сократилось количество перевозок. Мужчина работает в такси больше полугода.

Как отметил таксист, число пассажиров резко сократилось за последний месяц. Большое количество водителей, которые брали машины в аренду у автопарка для работы, поставили их обратно. Из-за отсутствия работы многие из них ездят работать в Воронеж.

Напомним, пассажиропоток в общественном транспорте Белгорода, по данным регионального правительства, наоборот, увеличился. В сентябре 2022 года в автобусах было зафиксировано 3,1 млн человек, в аналогичный период прошлого года в автобусах проехали 3 млн человек.

Стоит также отметить, что за два года пассажиропоток в общественном транспорте увеличился на 26%. Это произошло с появлением в городе выделенных полос общественного транспорта.

#Алина Харина#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Такси#Работа#Пассажир
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