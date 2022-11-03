Таксист пожаловался на отсутствие пассажиров в Белгороде

Журналист «Бел.Ру» поговорила с местным таксистом. По его словам, в последнее время у работников этой сферы заметно сократилось количество перевозок. Мужчина работает в такси больше полугода.
Как отметил таксист, число пассажиров резко сократилось за последний месяц. Большое количество водителей, которые брали машины в аренду у автопарка для работы, поставили их обратно. Из-за отсутствия работы многие из них ездят работать в Воронеж.
Напомним, пассажиропоток в общественном транспорте Белгорода, по данным регионального правительства, наоборот, увеличился. В сентябре 2022 года в автобусах было зафиксировано 3,1 млн человек, в аналогичный период прошлого года в автобусах проехали 3 млн человек.
Стоит также отметить, что за два года пассажиропоток в общественном транспорте увеличился на 26%. Это произошло с появлением в городе выделенных полос общественного транспорта.