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Старооскольцы могут навестить своих мобилизованных родственников и близких

Сегодня, 15:40
Фото: 1MI
Поездки к призванным родственникам, которые проходят учебную подготовку, в Старом Осколе Белгородской области организованы еженедельно.

Мамы и жёны могу лично посетить близких в учебной части, узнать об их состоянии здоровья, питании, условиях. Курирует деятельность «Союз поддержки матерей и жён военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».

Филиал этой областной общественной организации работает в Центре молодёжных инициатив (Старый Оскол, улица Ленина, 20). Здесь принимают заявки от желающих посетить мужей и сыновей. Оказывают также и психологическую, юридическую помощь при необходимости.

По всем вопросам о мобилизации специалисты ответят по телефонам: 8 (910) 324-93-34 или 8 (906) 567-59-94.

Можно написать письмо на электронную почту: [email protected] или прийти лично.

#Общество#Новости Старого Оскола#Частичная мобилизация#Белгородская область#Старый Оскол#Мобилизованный#Татьяна Панарина
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