Старооскольцы могут навестить своих мобилизованных родственников и близких

Мамы и жёны могу лично посетить близких в учебной части, узнать об их состоянии здоровья, питании, условиях. Курирует деятельность «Союз поддержки матерей и жён военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции».
Филиал этой областной общественной организации работает в Центре молодёжных инициатив (Старый Оскол, улица Ленина, 20). Здесь принимают заявки от желающих посетить мужей и сыновей. Оказывают также и психологическую, юридическую помощь при необходимости.
По всем вопросам о мобилизации специалисты ответят по телефонам: 8 (910) 324-93-34 или 8 (906) 567-59-94.
Можно написать письмо на электронную почту: [email protected] или прийти лично.