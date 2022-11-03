Шуховцы выступят в составе Белгородской сборной КВН на кубке Мэра Москвы

Эту возможность ребята получили в августе, заняв в кубке «Тавриды» первое место.
Отметим, что почти половину белгородской сборной команды КВН составляют шуховцы. Стас Фоменко — студент Транспортно-технологического института, Константин Косенко — выпускник Института технологического оборудования и машиностроения, Денис Борисенко и Степан Кушнеревич окончили Энергетический институт, Никита Ечин — Институт энергетики, ИТ и управляющих систем. Руководитель команды Михаил Спирин — директор центра культурно-воспитательной работы, выпускник кафедры промышленной экологии БГТУ.
Удачное выступление в Кубке мэра Москвы даст возможность пройти в сезон Высшей лиги Международного Союза КВН и выступать на Первом канале. Ребята готовятся к выступлению и активно репетируют, а вчера прошли серьёзное испытание — показ Александру Васильевичу Маслякову.