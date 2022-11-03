Шуховцы выступят в составе Белгородской сборной КВН на кубке Мэра Москвы

Удачное выступление в Кубке мэра Москвы даст возможность пройти в сезон Высшей лиги Международного Союза КВН и выступать на Первом канале. Ребята готовятся к выступлению и активно репетируют, а вчера прошли серьёзное испытание — показ Александру Васильевичу Маслякову.