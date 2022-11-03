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Шуховцы выступят в составе Белгородской сборной КВН на кубке Мэра Москвы

Сегодня, 10:41
Фото: БГТУ
Команда КВН «Близкие» — сборная Белгородской области — примет участие в Кубке мэра Москвы, который пройдёт 4 ноября.

Эту возможность ребята получили в августе, заняв в кубке «Тавриды» первое место.

Отметим, что почти половину белгородской сборной команды КВН составляют шуховцы. Стас Фоменко — студент Транспортно-технологического института, Константин Косенко — выпускник Института технологического оборудования и машиностроения, Денис Борисенко и Степан Кушнеревич окончили Энергетический институт, Никита Ечин — Институт энергетики, ИТ и управляющих систем. Руководитель команды Михаил Спирин — директор центра культурно-воспитательной работы, выпускник кафедры промышленной экологии БГТУ.

Удачное выступление в Кубке мэра Москвы даст возможность пройти в сезон Высшей лиги Международного Союза КВН и выступать на Первом канале. Ребята готовятся к выступлению и активно репетируют, а вчера прошли серьёзное испытание — показ Александру Васильевичу Маслякову.

#Общество#Белгородская область
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