Проект БФТ-Холдинга на базе компонентов 1С победил в конкурсе «1С: Проект года»

Проект «Развитие информационной системы «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» победил в номинации «Лучший проект в отрасли».
Проект по развитию ИС «Управление бюджетным процессом Ленинградской области» проходил в 2021 году. Его ключевыми задачами стали автоматизация ведения бюджетного учёта и перевод органов исполнительной власти и госучреждений области на единую централизованную информационную платформу на базе облачных технологий. Модернизация коснулась подсистемы бюджетного учета учреждений и подсистемы оплаты труда.
На областном уровне реализованы меры по формированию единой учетной политики и методологии учета по отраслям, подготовлены и внедрены шаблоны учетной политики для приведения к единообразию действующих регламентов, правил и требований к ведению учета и формированию отчетности. В результате были унифицированы текущие процессы ведения бюджетной (бухгалтерской) отчетности и оплаты труда. При этом была учтена отраслевая деятельность учреждений в сфере образования, труда и занятости, ЖКХ, транспорта, медицины, здравоохранения, имущества и других сфер, для которых было необходимо сохранить специфические особенности ведения учёта и формировании отчётности.
До внедрения централизованной платформы бухгалтерский и кадровый учет в учреждениях Ленобласти велся в различных продуктах 1С и в сторонних системах. Так, каждое ведомство самостоятельно предоставляло информацию из своих систем регулятору, что влекло за собой высокие трудозатраты и увеличение времени на подготовку отчётности. Помимо этого, имелась необходимость сопровождения большого количества ПО различными подрядными организациями, что могло повлечь за собой увеличение затрат на обслуживание информационных систем.
По результатам проекта в систему ПБУУ и ПОТ переведено 299 учреждений Ленинградской области, 32 из которых — органы исполнительной власти. В систему заведено 2564 активных учетных записей. За 2021 год в службе технической поддержки зафиксировано 8754 обращений, а средний процент своевременно закрытых запросов составил 98,71%.
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