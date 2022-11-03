Проект БФТ-Холдинга на базе компонентов 1С победил в конкурсе «1С: Проект года»

На областном уровне реализованы меры по формированию единой учетной политики и методологии учета по отраслям, подготовлены и внедрены шаблоны учетной политики для приведения к единообразию действующих регламентов, правил и требований к ведению учета и формированию отчетности. В результате были унифицированы текущие процессы ведения бюджетной (бухгалтерской) отчетности и оплаты труда. При этом была учтена отраслевая деятельность учреждений в сфере образования, труда и занятости, ЖКХ, транспорта, медицины, здравоохранения, имущества и других сфер, для которых было необходимо сохранить специфические особенности ведения учёта и формировании отчётности.