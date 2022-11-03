После затянувшейся паузы ремонт ДК «Комсомолец» в Старом Осколе возобновят

Отвечая на вопрос старооскольца, выразившего тревогу о судьбе популярного дома культуры, Андрей Чесноков в эфире на своей страничке в соцсети сообщил, что суммы затрат власти муниципалитета будут готовы назвать к концу осени – началу зимы. Сейчас специалисты завершают перерасчёт, связанный с подорожанием стройматериалов и уходом инвестора с объекта. Вся стройка велась за счёт внебюджетных источников.