После затянувшейся паузы ремонт ДК «Комсомолец» в Старом Осколе возобновят

Отвечая на вопрос старооскольца, выразившего тревогу о судьбе популярного дома культуры, Андрей Чесноков в эфире на своей страничке в соцсети сообщил, что суммы затрат власти муниципалитета будут готовы назвать к концу осени – началу зимы. Сейчас специалисты завершают перерасчёт, связанный с подорожанием стройматериалов и уходом инвестора с объекта. Вся стройка велась за счёт внебюджетных источников.
На сегодняшний день вся проектно-сметная документация для выполнения оставшегося объёма работ практически готова. Ждём лишь смету на механическое оборудование, акустику и видеонаблюдение.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа
Земляка, который бил тревогу из-за возможного закрытия объекта, чиновник попросил доверять сведениям только официальных информационных ресурсов.
Расчёт затрат на финишный этап реконструкции объекта культуры делают специалисты ООО «Гипрогор». Прежние данные потеряли актуальность из-за подорожания стройматериалов и услуг.
Напомним, ДК «Комсомолец» закрыли в 2018 году. Преобразить центральное место культурной жизни округа обещали за 2,5 года.
Дворцу – четыре десятка лет. Эта реконструкция – по сути новый облик популярного общественного места Старого Оскола. В ДК не только обновят внешний вид, но и технику, декорации. После затянувшейся творческой паузы зрители и работники должны будут увидеть уютный интерьер и современное техническое содержание. Общая площадь дворца культуры – почти 12 тысяч квадратных метров.