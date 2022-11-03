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После затянувшейся паузы ремонт ДК «Комсомолец» в Старом Осколе возобновят

Сегодня, 14:58
Фото: https://vk.com/club_komsomolec
Глава Старооскольского округа Белгородской области Андрей Чесноков анонсировал сроки подготовки проектных документов, необходимых для понимания объемов финансирования продолжения реконструкции.

Отвечая на вопрос старооскольца, выразившего тревогу о судьбе популярного дома культуры, Андрей Чесноков в эфире на своей страничке в соцсети сообщил, что суммы затрат власти муниципалитета будут готовы назвать к концу осени – началу зимы. Сейчас  специалисты завершают перерасчёт, связанный с подорожанием стройматериалов и уходом инвестора с объекта. Вся стройка велась за счёт внебюджетных источников.

На сегодняшний день вся проектно-сметная документация для выполнения оставшегося объёма работ практически готова. Ждём лишь смету на механическое оборудование, акустику и видеонаблюдение.
Андрей Чесноков, глава Старооскольского округа

Земляка, который бил тревогу из-за возможного закрытия объекта, чиновник попросил доверять сведениям только официальных информационных ресурсов. 

Расчёт затрат на финишный этап реконструкции объекта культуры делают специалисты ООО «Гипрогор». Прежние данные потеряли актуальность из-за подорожания  стройматериалов и услуг.

Напомним, ДК «Комсомолец» закрыли в 2018 году. Преобразить центральное место культурной жизни округа обещали за 2,5 года.

Дворцу – четыре десятка лет. Эта реконструкция – по сути новый облик популярного общественного места Старого Оскола. В ДК не только обновят внешний вид, но и технику, декорации. После затянувшейся творческой паузы зрители и работники должны будут увидеть уютный интерьер и современное техническое содержание. Общая площадь дворца культуры – почти 12 тысяч квадратных метров.

Новая жизнь: ДК «Комсомолец» в Старом Осколе закрыт на капремонт (обновлён)
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#Татьяна Панарина#Город#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Андрей чесноков#Дк комсомолец
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