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Полиция прокомментировала инцидент с муляжом гранаты в Белгороде

Сегодня, 06:02
Фото: УМВД России по городу Белгороду
Вечером 2 ноября на остановке универмага «Белгород» был задержан мужчина с предметом, похожим на гранату.

Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила «Бел.Ру», что информация о подозрительном мужчине на остановке универмага «Белгород» поступила 2 ноября в 21:06.

Прибывшие на место взрывотехники изъяли у 32-летнего мужчины с признаками опьянения подозрительный предмет, который оказался муляжом гранаты, и доставили его в полицейский участок для дальнейших разбирательств. 

Напомним, вечером 2 ноября из-за подозрительного мужчины с муляжом гранаты перекрыли движение по улице Попова. Позже выяснилось, что он стал жертвой шутника

Центр Белгорода перекрыли из-за мужчины с муляжом гранаты
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