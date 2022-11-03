Полиция прокомментировала инцидент с муляжом гранаты в Белгороде

Пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила «Бел.Ру», что информация о подозрительном мужчине на остановке универмага «Белгород» поступила 2 ноября в 21:06.
Прибывшие на место взрывотехники изъяли у 32-летнего мужчины с признаками опьянения подозрительный предмет, который оказался муляжом гранаты, и доставили его в полицейский участок для дальнейших разбирательств.
Напомним, вечером 2 ноября из-за подозрительного мужчины с муляжом гранаты перекрыли движение по улице Попова. Позже выяснилось, что он стал жертвой шутника.