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Погибшие и пленные в СВО, проверка Бабина: что обсуждали белгородцы 3 ноября

Сегодня, 16:00
За сутки появились сообщения о сразу троих погибших на Украине белгородцах, губернатор обсудил с Москальковой ситуацию с пленными, а прокуратура проверит высказывания Владимира Бабина.

Вечная память

Житель Грайворона Николай Евсюков погиб на Украине в конце октября, не дожив до своего 60-летия чуть больше двух месяцев. Он переехал в регион в 2014 году из Донецкой области, в августе ушёл в зону СВО добровольцем, но погиб от тяжёлого ранения, рассказали родственники.

Вчера сообщили о гибели 23-летнего Романа Шипилова из Волоконовского района. 20 октября погиб на Украине подполковник Иван Кардашов из посёлка Ивня. Ему было 36 лет.

Белгородец погиб на Украине за два месяца до своего 60-летия
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Что с пленными белгородцами?

Вячеслав Гладков встретился в Москве с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Обсуждали ситуацию с попавшими в плен на Украине белгородцами. Москалькова взяла ситуацию под личный контроль. Семьям попавших в плен окажут помощь, а самих ребят постараются как можно скорее вернуть домой.

Гладков: Татьяна Москалькова взяла ситуацию с пленными белгордцами под свой контроль
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И снова Бабин

Высказывания белгородского журналиста и блогера Владимира Бабина проверит прокуратура. Об этом рассказал глава администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов. Он попросил оценить его посты по теме в соцсетях и по итогам проверки принять процессуальное решение.

 

Замгубернатора попросил прокуратуру оценить высказывания Владимира Бабина о пленных
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#Евгений Грицков#Общество#Операция на Украине#Погибшие в СВО#Пленные белгородцы#Проверка прокуратуры
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