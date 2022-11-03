Погибшие и пленные в СВО, проверка Бабина: что обсуждали белгородцы 3 ноября

Житель Грайворона Николай Евсюков погиб на Украине в конце октября, не дожив до своего 60-летия чуть больше двух месяцев. Он переехал в регион в 2014 году из Донецкой области, в августе ушёл в зону СВО добровольцем, но погиб от тяжёлого ранения, рассказали родственники.
Вчера сообщили о гибели 23-летнего Романа Шипилова из Волоконовского района. 20 октября погиб на Украине подполковник Иван Кардашов из посёлка Ивня. Ему было 36 лет.
Вячеслав Гладков встретился в Москве с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Обсуждали ситуацию с попавшими в плен на Украине белгородцами. Москалькова взяла ситуацию под личный контроль. Семьям попавших в плен окажут помощь, а самих ребят постараются как можно скорее вернуть домой.
Высказывания белгородского журналиста и блогера Владимира Бабина проверит прокуратура. Об этом рассказал глава администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов. Он попросил оценить его посты по теме в соцсетях и по итогам проверки принять процессуальное решение.