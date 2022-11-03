Погибшие и пленные в СВО, проверка Бабина: что обсуждали белгородцы 3 ноября

Житель Грайворона Николай Евсюков погиб на Украине в конце октября, не дожив до своего 60-летия чуть больше двух месяцев. Он переехал в регион в 2014 году из Донецкой области, в августе ушёл в зону СВО добровольцем, но погиб от тяжёлого ранения, рассказали родственники.