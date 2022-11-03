Оргкомитет форума НРФ’6 обнародовал программу стратегических сессий

Организаторы сообщили, что деловая программа НРФ’6 предусматривает проведение двух стратегических сессий. Специалисты изучат перспективы компаний и организаций и рассмотрят место и роль рекламы в экономике страны, пишет newsnn.ru.
В российских компаниях происходит сейчас серьезная трансформация, которая предполагает их дальнейшее нахождение в деловой повестке. Помимо локализации активов создаются новые структуры, которые будут закрывать ключевые потребности аудиторий B2С и B2B. Нынешние реалии в значительной степени корректируют рыночные измерения, которые будут кардинальным образом воздействовать на планирования бренд-коммуникаций, а также рекламных кампаний.
Модератором ключевой стратегической сессии форума НРФ’6 выступит первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков. Эксперт проинформировал о том, что спикеры ознакомят аудиторию с успешными антикризисными стратегиями и практическими решениями, лежащими в основе создания новых возможностей для цифровизации, маркетинга и отечественного рынка рекламы.
«Российские агентства и медиаплощадки делают большой упор на взаимодействие с локальными рекламодателями — теми компаниями, которые будут определять будущее нашей экономики и заинтересованы в том, чтобы удовлетворить запросы потребителей», — констатировал Смоляков.
На форуме будут изучены также единые тенденции и прогнозы по дальнейшему развитию рынка цифровой рекламы в России. В связи с изменением привычек потребителей рекламодатели начали трансформировать свои подходы к продвижению. Россию покинули многие иностранные технологические компании, и в результате на рынке цифровой рекламы появляются новые драйверы.
Участники стратегической дискуссии займутся решением актуальных вопросов, касающихся эффективного развития рынка аналитических продуктов и импортозамещения зарубежных рекламных инструментов и технологий.
Специалисты обращают внимание на тот факт, что устойчивость и эффективность с точки зрения экономики рекламному бизнесу России гарантирует тесное партнерство с IT-сектором. В дискуссионном блоке форума именно по этой причине фигурирует тема роли интернет-рекламы в деятельности АНО «Цифровая экономика».