Оргкомитет форума НРФ’6 обнародовал программу стратегических сессий

В российских компаниях происходит сейчас серьезная трансформация, которая предполагает их дальнейшее нахождение в деловой повестке. Помимо локализации активов создаются новые структуры, которые будут закрывать ключевые потребности аудиторий B2С и B2B. Нынешние реалии в значительной степени корректируют рыночные измерения, которые будут кардинальным образом воздействовать на планирования бренд-коммуникаций, а также рекламных кампаний.