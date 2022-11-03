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Организации-лидеры социальных инициатив получили поддержку «Стального дерева»

Сегодня, 09:56
Фото: Стойленский ГОК
При поддержке Стойленского ГОКа и благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК — в Белгородской области прошел первый региональный конкурс среди лидеров некоммерческих организаций и общественных объединений.

Проект Алексея Циммермана — руководителя старооскольской НКО «Муниципальный институт развития некоммерческих организаций» стал победителем грантовой программы «Стальное дерево».

Цель конкурса — сделать работу общественных организаций эффективнее, показать новые возможности и механизмы для взаимодействия, обмена опытом и взаимопомощи между НКО, инициативными группами и социальными предпринимателями.

«В ряде организаций накоплен огромный опыт реализации социальных проектов, оказания услуг, управления с учетом специфики целевых аудиторий и источников финансирования. Многие наши коллеги хотят активнее обмениваться идеями и ресурсами, иметь возможность получить совет и рекомендацию», — комментирует автор проекта Алексей Циммерман.

Организованный на средства гранта региональный конкурс «#ОтЛичное Дело» прошел в три этапа с июня по октябрь. Заявки на участие поступили от более 40 НКО Белгорода, Старооскольского и Губкинского городских округов, Белгородского, Волоконовского и Ровеньского районов. 20 финалистов конкурса отрабатывали навыки эффективной коммуникации в тренинге «Конструктор социальных проектов», а экспертное жюри оценивало лидерские способности участников.

Победителю и призерам финального этапа вручили подарки, а всем участникам — памятные призы с символикой конкурса. В дальнейшем авторы проекта планируют сделать конкурс «#ОтЛичное Дело» ежегодным и расширить его географию, увеличив число участников.

#Общество#Белгородская область
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