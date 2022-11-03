Организации-лидеры социальных инициатив получили поддержку «Стального дерева»

Организованный на средства гранта региональный конкурс «#ОтЛичное Дело» прошел в три этапа с июня по октябрь. Заявки на участие поступили от более 40 НКО Белгорода, Старооскольского и Губкинского городских округов, Белгородского, Волоконовского и Ровеньского районов. 20 финалистов конкурса отрабатывали навыки эффективной коммуникации в тренинге «Конструктор социальных проектов», а экспертное жюри оценивало лидерские способности участников.