Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Новая школа — новое решение. Интересный проект в микрорайоне «Восточный» Белгорода

Сегодня, 10:22
Фото: «Трансюжстрой»

В Белгороде строится новая школа с метеостанцией и «зелёным» классом

«Зелёный» класс, метеостанция и наглядный пример переработки пластика — это новая белгородская школа, которая строится в микрорайоне «Восточный-1».

Муниципальная образовательная организация, не уступающая дорогостоящим частным школам страны. Разбираемся, какие решения позволяют повысить интерес к учёбе у детей и почему строители отходят от проектирования типовых классов и мест общего пользования школьников. 

Сейчас в микрорайоне «Восточный-1» завершается строительство начальной школы на 100 учеников. Для детей будет максимально мягкий переход из детского сада в школу и быстрая адаптация, ведь школа станет дополнением к уже имеющемуся саду. Два проекта сольются в единый обучающий комплекс. 

Современное поколение требует современных решений

Площадь строящейся школы — 3 000 кв. м. Она двухэтажная, с развитой инфраструктурой вокруг. Здесь будут учиться дети с 1 по 4 классы. Психологи отмечают, что именно в этих классах у детей формируется интерес к учёбе и познанию мира. Учитывая эти факторы, компания «Трансюжстрой», которая реализует проект, наполнила школу интерактивными зонами и создала пространство, в котором каждый квадратный метр задействован в обучении или отдыхе. 

Фото: компания «Трансюжстрой»

Холл как место для самореализации 

Вспомните школьные коридоры, какими они были? Обычными, сказали бы мы. По коридорам бегали дети, которых останавливали завучи и просили вести себя тише. Это пережиток прошлого. Сегодня детям дают максимальную свободу реализации, чтобы в будущем они не были зажаты в рамки и смогли стать тем, кем хотят, без боязни совершить ошибку. Что помогает в этом процессе? Конечно, место, в котором дети проводят больше всего времени — школа, и организация их отдыха. 

Мы очень тщательно прорабатывали проект школьного холла, чтобы наполнить его интересными зонами. Хотим, чтобы он стал местом отдыха и эффективной моральной и физической разгрузки во время перемен. Здесь появятся лего-стена, настольные развлекательные и интеллектуальные игры, такие как шахматы, пространство для активностей. Проект наполнен множеством интересных решений — «зелёный» класс,  метеостанция, площадки на открытом воздухе.  
компания «Трансюжстрой»

Стены и мебель в школе яркие, располагающие к вовлечённому образованию. Много авторских рисунков, стимулирующих воображение. При всём этом все зоны светлые, с большими окнами для качественного естественного освещения. 

Развитие в свободе 

Многие миллениалы мечтали об уроках на свежем воздухе, когда за окном весна или ранняя осень, но были лишены такой возможности. Видимо, архитекторы проекта испытывали те же желания и поэтому спроектировали «зелёные» классы —  уютные, отдельно стоящие аудитории для занятий на свежем воздухе в тёплое время года. В первую очередь здесь будут проходить уроки, связанные с окружающим миром, а также занятия по внеклассному чтению. 

Радом расположилась метеостанция. В ней установят барометр, градусник, ведёрко для сбора осадков, флюгер и другие приборы, нужные для научного наблюдения. 

Для крупных мероприятий в школе сделали актовый зал с собственной сценой.  Музыкальный зал — воплощение мечты взрослого музыканта. Здесь красивая и качественная шумоизоляция, которая даёт безграничную свободу детям на уроках пения и спасает учеников в других классах от отвлекающего шума. 

На улице — большая детская площадка, спортивный стадион с безопасным покрытием, зоны для занятий физкультурой. 

Фактически ребёнку здесь есть чем заняться в течение всего дня. При этом специалисты, понимая необходимость отдыха для младших школьников, предусмотрели раздельные спальни для мальчиков и девочек, чтобы дети могли полноценно отдохнуть после уроков и оставаться на продлёнку с тихим часом. Это концептуально важное решение при планировании детской начальной школы.

Фото: компания «Трансюжстрой»

Забота об экологии 

Ещё одно решение, о котором рассказали в «Трансюжстрое», — лавочки из переработанного пластика, собранного в микрорайоне «Восточный». Их установят после завершения работ по озеленению территории. Сейчас там уже высадили туи, которые украшали сад «Четыре стихии жизни» на фестивале «Белгород в цвету» в этом году. Территория пополнится новыми полноразмерным растениями, кустарниками и газонами, часть работ уже выполнена.

Сад+школа — мягкая адаптация  

В микрорайоне «Восточный-1» уже был детский сад. Идею для оформления новой школы подсказала стилистика уже существующего сада. Визуально и функционально это будет единый комплекс, который поможет детям мягко адаптироваться к новому режиму. Большой плюс — единое руководство: один директор и единый коллектив. Таким образом, дети перейдут в школу в уже знакомое место. Это поможет избежать стресса, который испытывают дети перед поступлением в первый класс. 

#Образование#Новости Белгорода#Белгород#Трансюжстрой#Микрорайон восточный#Школа#Оксана Артемова
Подпишитесь
Депутаты и политологи оценили работу Антона Иванова на посту мэра Белгорода
Вчера, 18:26
Белгородцы рассказали о решении уехать из области на фоне обстрелов
Вчера, 12:18
В Журавлёвке обстреляли детский сад и библиотеку
Вчера, 19:16
Вячеслав Гладков навестил белгородку в роддоме Подмосковья
Вчера, 21:11
Три снаряда упало в парке села в Белгородской области
Вчера, 17:20
Российским военнослужащим единоразово выплатят 195 тысяч рублей
Вчера, 23:02