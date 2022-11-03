Новая школа — новое решение. Интересный проект в микрорайоне «Восточный» Белгорода

Вспомните школьные коридоры, какими они были? Обычными, сказали бы мы. По коридорам бегали дети, которых останавливали завучи и просили вести себя тише. Это пережиток прошлого. Сегодня детям дают максимальную свободу реализации, чтобы в будущем они не были зажаты в рамки и смогли стать тем, кем хотят, без боязни совершить ошибку. Что помогает в этом процессе? Конечно, место, в котором дети проводят больше всего времени — школа, и организация их отдыха.