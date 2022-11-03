Новая школа — новое решение. Интересный проект в микрорайоне «Восточный» Белгорода

Муниципальная образовательная организация, не уступающая дорогостоящим частным школам страны. Разбираемся, какие решения позволяют повысить интерес к учёбе у детей и почему строители отходят от проектирования типовых классов и мест общего пользования школьников.
Сейчас в микрорайоне «Восточный-1» завершается строительство начальной школы на 100 учеников. Для детей будет максимально мягкий переход из детского сада в школу и быстрая адаптация, ведь школа станет дополнением к уже имеющемуся саду. Два проекта сольются в единый обучающий комплекс.
Площадь строящейся школы — 3 000 кв. м. Она двухэтажная, с развитой инфраструктурой вокруг. Здесь будут учиться дети с 1 по 4 классы. Психологи отмечают, что именно в этих классах у детей формируется интерес к учёбе и познанию мира. Учитывая эти факторы, компания «Трансюжстрой», которая реализует проект, наполнила школу интерактивными зонами и создала пространство, в котором каждый квадратный метр задействован в обучении или отдыхе.
Вспомните школьные коридоры, какими они были? Обычными, сказали бы мы. По коридорам бегали дети, которых останавливали завучи и просили вести себя тише. Это пережиток прошлого. Сегодня детям дают максимальную свободу реализации, чтобы в будущем они не были зажаты в рамки и смогли стать тем, кем хотят, без боязни совершить ошибку. Что помогает в этом процессе? Конечно, место, в котором дети проводят больше всего времени — школа, и организация их отдыха.
Мы очень тщательно прорабатывали проект школьного холла, чтобы наполнить его интересными зонами. Хотим, чтобы он стал местом отдыха и эффективной моральной и физической разгрузки во время перемен. Здесь появятся лего-стена, настольные развлекательные и интеллектуальные игры, такие как шахматы, пространство для активностей. Проект наполнен множеством интересных решений — «зелёный» класс, метеостанция, площадки на открытом воздухе.
компания «Трансюжстрой»
Стены и мебель в школе яркие, располагающие к вовлечённому образованию. Много авторских рисунков, стимулирующих воображение. При всём этом все зоны светлые, с большими окнами для качественного естественного освещения.
Многие миллениалы мечтали об уроках на свежем воздухе, когда за окном весна или ранняя осень, но были лишены такой возможности. Видимо, архитекторы проекта испытывали те же желания и поэтому спроектировали «зелёные» классы — уютные, отдельно стоящие аудитории для занятий на свежем воздухе в тёплое время года. В первую очередь здесь будут проходить уроки, связанные с окружающим миром, а также занятия по внеклассному чтению.
Радом расположилась метеостанция. В ней установят барометр, градусник, ведёрко для сбора осадков, флюгер и другие приборы, нужные для научного наблюдения.
Для крупных мероприятий в школе сделали актовый зал с собственной сценой. Музыкальный зал — воплощение мечты взрослого музыканта. Здесь красивая и качественная шумоизоляция, которая даёт безграничную свободу детям на уроках пения и спасает учеников в других классах от отвлекающего шума.
На улице — большая детская площадка, спортивный стадион с безопасным покрытием, зоны для занятий физкультурой.
Фактически ребёнку здесь есть чем заняться в течение всего дня. При этом специалисты, понимая необходимость отдыха для младших школьников, предусмотрели раздельные спальни для мальчиков и девочек, чтобы дети могли полноценно отдохнуть после уроков и оставаться на продлёнку с тихим часом. Это концептуально важное решение при планировании детской начальной школы.
Ещё одно решение, о котором рассказали в «Трансюжстрое», — лавочки из переработанного пластика, собранного в микрорайоне «Восточный». Их установят после завершения работ по озеленению территории. Сейчас там уже высадили туи, которые украшали сад «Четыре стихии жизни» на фестивале «Белгород в цвету» в этом году. Территория пополнится новыми полноразмерным растениями, кустарниками и газонами, часть работ уже выполнена.
В микрорайоне «Восточный-1» уже был детский сад. Идею для оформления новой школы подсказала стилистика уже существующего сада. Визуально и функционально это будет единый комплекс, который поможет детям мягко адаптироваться к новому режиму. Большой плюс — единое руководство: один директор и единый коллектив. Таким образом, дети перейдут в школу в уже знакомое место. Это поможет избежать стресса, который испытывают дети перед поступлением в первый класс.