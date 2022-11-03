«Ночь искусств — 2022»: как и где пройдёт всероссийская акция в Белгороде

В театре кукол в этот день запланированы мероприятия как в офлайн-, так и в онлайн-формате. В 11:00 пройдёт праздничное мероприятие «Мы вместе», в 13:00 — спектакль «Терешечка», в 15:00 запланирован мастер-класс по созданию традиционной куклы-мотанки «Забава», в 19:00 пройдёт трансляция этого мастер-класса. А в 20:00 покажут трансляцию спектакля «Легенда о Белгороде».