«Ночь искусств — 2022»: как и где пройдёт всероссийская акция в Белгороде

Акция «Ночь искусств» пройдёт в Белгороде 4 ноября. В текущем году главная тема акции — культура и фольклор народов России.
Согласно данным «Культурного региона», в 19:00 в музее-диораме пройдёт онлайн-игра «Что? Где? Когда?». В игре примет участие команда Андрея Урывского – одна из сильнейших интеллектуальных команд города.
В театре кукол в этот день запланированы мероприятия как в офлайн-, так и в онлайн-формате. В 11:00 пройдёт праздничное мероприятие «Мы вместе», в 13:00 — спектакль «Терешечка», в 15:00 запланирован мастер-класс по созданию традиционной куклы-мотанки «Забава», в 19:00 пройдёт трансляция этого мастер-класса. А в 20:00 покажут трансляцию спектакля «Легенда о Белгороде».
В театре им. Щепкина 4 ноября состоится книжная выставка «Знаменитые уроженцы Новороссии», фотовыставка «Нас подружил фестиваль». А в 18:00 запланирован показ спектакля «Госпожа министерша».
Также театр проведёт онлайн-показ проекта «Сказки на ночь». В нём будут представлены сказки регионов России.
В культурном центре «Октябрь» 4 ноября проведут медиа-проект «Творчество ОК». В ходе мероприятия творческие сообщества города и России расскажут о своих достижениях и творческом пути.
В Белгородском государственном историко-краеведческом музее посетителям представят две выставки. «Человек — герой своего времени» — на этой выставке будут представлены предметы из коллекции «Живопись» и «Графика» из фондов музея. Выставка «Гроза двенадцатого года» расскажет о подвигах россиян в ходе Отечественной войны 1812 года.
В 19:00 в ДК «Энергомаш» пройдёт онлайн-шоу «Магия искусства». Зрителей познакомят с различными видами и формами творчества. Также в рамках шоу выступят коллективы Дома культуры и танцевальная команда The First Crew.
В Доме офицеров 4 ноября в 19:00 в онлайн-формате запланирован видеодайджест «PRОискусство». Белгородцам расскажут, с каким трудностями сталкивается SHOW BAND «WHY NOT?» BRASS и сколько времени занимает написание картины размером с фасад здания.