Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Ночь искусств — 2022»: как и где пройдёт всероссийская акция в Белгороде

Сегодня, 12:13
Фото: 1MI
В этом году акция «Ночь искусств» приурочена ко Дню народного единства. Тематические мероприятия пройдут в музеях, театре, библиотеках и концертных залах.

Акция «Ночь искусств» пройдёт в Белгороде 4 ноября. В текущем году главная тема акции — культура и фольклор народов России.

Согласно данным «Культурного региона», в 19:00 в музее-диораме пройдёт онлайн-игра «Что? Где? Когда?». В игре примет участие команда Андрея Урывского – одна из сильнейших интеллектуальных команд города.

В театре кукол в этот день запланированы мероприятия как в офлайн-, так и в онлайн-формате. В 11:00 пройдёт праздничное мероприятие «Мы вместе», в 13:00 — спектакль «Терешечка», в 15:00 запланирован мастер-класс по созданию традиционной куклы-мотанки «Забава», в 19:00 пройдёт трансляция этого мастер-класса. А в 20:00 покажут трансляцию спектакля «Легенда о Белгороде».

В театре им. Щепкина 4 ноября состоится книжная выставка «Знаменитые уроженцы Новороссии», фотовыставка «Нас подружил фестиваль». А в 18:00 запланирован показ спектакля «Госпожа министерша».

Также театр проведёт онлайн-показ проекта «Сказки на ночь». В нём будут представлены сказки регионов России.

В культурном центре «Октябрь» 4 ноября проведут медиа-проект «Творчество ОК». В ходе мероприятия творческие сообщества города и России расскажут о своих достижениях и творческом пути.

В Белгородском государственном историко-краеведческом музее посетителям представят две выставки. «Человек — герой своего времени» — на этой выставке будут представлены предметы из коллекции «Живопись» и «Графика» из фондов музея. Выставка «Гроза двенадцатого года» расскажет о подвигах россиян в ходе Отечественной войны 1812 года.

В 19:00 в ДК «Энергомаш» пройдёт онлайн-шоу «Магия искусства». Зрителей познакомят с различными видами и формами творчества. Также в рамках шоу выступят коллективы Дома культуры и танцевальная команда The First Crew.

В Доме офицеров 4 ноября в 19:00 в онлайн-формате запланирован видеодайджест «PRОискусство». Белгородцам расскажут, с каким трудностями сталкивается SHOW BAND «WHY NOT?» BRASS и сколько времени занимает написание картины размером с фасад здания.

Читайте также:
ОК и «Культура.РФ» запускают серию подкастов к «Ночи искусств»«Ночь искусств — 2021»: мистический Белгород и возвращение в СССР«Ночь искусств — 2020» в Белгороде: где искать развлечения онлайн?
#Алина Харина#Культура#Новости Белгорода#Белгород#Ночь искусств
Подпишитесь
Депутаты и политологи оценили работу Антона Иванова на посту мэра Белгорода
Вчера, 18:26
Белгородцы рассказали о решении уехать из области на фоне обстрелов
Вчера, 12:18
В Журавлёвке обстреляли детский сад и библиотеку
Вчера, 19:16
Вячеслав Гладков навестил белгородку в роддоме Подмосковья
Вчера, 21:11
Три снаряда упало в парке села в Белгородской области
Вчера, 17:20
Российским военнослужащим единоразово выплатят 195 тысяч рублей
Вчера, 23:02