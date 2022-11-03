«Мираторг» увеличил налоговые отчисления в бюджет Белгородской области

Компания на сегодняшний день обеспечила создание порядка 8 000 рабочих мест, прежде всего, для жителей сельских районов, с достойной заработной платой и всеми социальными гарантиями. Развитие агропромышленного комплекса влияет на величину налоговых отчислений всех уровней, которые имеют большое значение для социально-экономической сферы регионов и способствуют их развитию. В федеральный бюджет за 9 месяцев 2022 года было уплачено более 1 млрд рублей, а в социальные фонды – более 490 миллионов рублей.