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«Мираторг» увеличил налоговые отчисления в бюджет Белгородской области

Сегодня, 06:02
Фото: «Мираторг»
Агропромышленный холдинг «Мираторг», производитель свинины №1 в России, за 9 месяцев 2022 года уплатил в региональный бюджет Белгородской области 742,5 млн рублей налогов, увеличив по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года отчисления на 16 %.

В Белгородской области «Мираторг» реализует масштабный проект по производству свинины полного цикла: от растениеводства и производства комбикормов до воспроизводства, выращивания и откорма товарного поголовья для последующей переработки на автоматизированном предприятии ЗАО «СК «Короча».

«Мираторг» планирует построить в регионе комплекс для заморозки, хранения и отгрузки мясной продукции. Будут созданы дополнительные 138 рабочих мест, а налоговые отчисления от проекта в 2024 году составят порядка 160 млн рублей в год и будут увеличиваться по мере выхода ОРЦ на проектную мощность.

Компания на сегодняшний день обеспечила создание порядка 8 000 рабочих мест, прежде всего, для жителей сельских районов, с достойной заработной платой и всеми социальными гарантиями. Развитие агропромышленного комплекса влияет на величину налоговых отчислений всех уровней,  которые имеют большое значение для социально-экономической сферы регионов и способствуют их развитию. В федеральный бюджет за 9 месяцев 2022 года было уплачено более 1 млрд рублей, а в социальные фонды – более 490 миллионов рублей.

#Оксана Артемова#Экономика#Белгородская область#Мираторг#Апх мираторг#Налоги#Бюджет
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