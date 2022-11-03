Металлоинвест представил передовые цифровые и технологические решения на UIMF 2022

В этом году Металлоинвест запустил комплекс по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке горной массы с применением циклично-поточной технологии (ЦПТ) на Лебединском ГОКе. ЦПТ позволяет существенно снизить выбросы пыли и объем вскрышных работ, сократить себестоимость производства железорудного концентрата и вовлечь в добычу дополнительные запасы качественной руды. Запуск ЦПТ дает возможность транспортировки руды из карьера в объеме не менее 55 млн тонн в год. Выбросы пыли сократятся на 33%, объем образования и размещения отходов вскрышных пород — на 20-40%.