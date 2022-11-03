Металлоинвест представил передовые цифровые и технологические решения на UIMF 2022

В рамках сессии »Smart Mining: цифровое развитие горно-металлургической отрасли» директор горного дивизиона Металлоинвеста Ринат Исмагилов отметил важную роль цифровой трансформации в горной отрасли и рассказал о внедрении горно-геологической информационной системы (ГГИС) на Лебединском ГОКе и Михайловском ГОКе им. А. В. Варичева.
«Одним из ключевых направлений модернизации комбинатов Металлоинвеста является цифровизация основных производственных процессов, — подчеркнул Ринат Исмагилов. — Внедрение ГГИС позволило увеличить производительность и снизить себестоимость горных работ за счет повышения качества планирования и точности проектирования. Расположенное в Москве горное управление совместно с предприятиями в регионах проводит мониторинг и управление работами — начиная от распределения задач в рамках одной недели до среднесрочной и долгосрочной перспективы, оперативно принимает решения в планировании при изменении внешних и внутренних факторов».
В результате использования ГГИС при краткосрочном планировании удалось снизить затраты в горнотранспортном комплексе на 1-1,5% за 7 месяцев 2022 года. Внедрение системы при средне- и долгосрочном планировании способствовало снижению рисков потери производства при некорректном ручном планировании, не учитывающем временные внешние факторы, влияющие на производство.
Директор департамента по работе с органами государственной власти в сфере природопользования и градостроительства Металлоинвеста Евгений Полесский, выступая на сессии «ESG-повестка в горно-металлургической отрасли» отметил, что вопросы декарбонизации производства и охраны окружающей среды остаются в числе приоритетных для Металлоинвеста.
«Мы адаптируем нашу основанную на „зеленом переходе“ Климатическую стратегию для продолжения развития в новых условиях, — отметил Евгений Полесский. — В текущей обстановке мы сосредоточены на выполнении имеющих климатический эффект мероприятий по модернизации производства, запланированных до 2025 года».
В этом году Металлоинвест запустил комплекс по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировке горной массы с применением циклично-поточной технологии (ЦПТ) на Лебединском ГОКе. ЦПТ позволяет существенно снизить выбросы пыли и объем вскрышных работ, сократить себестоимость производства железорудного концентрата и вовлечь в добычу дополнительные запасы качественной руды. Запуск ЦПТ дает возможность транспортировки руды из карьера в объеме не менее 55 млн тонн в год. Выбросы пыли сократятся на 33%, объем образования и размещения отходов вскрышных пород — на 20-40%.
Запуск дробильно-конвейерного комплекса (ДКК) на юго-восточном борту карьера Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева в 2020 году позволил сократить выбросы в атмосферу вредных веществ, снизить коэффициент вскрыши, уменьшить объемы образования пустых и вскрышных пород. В 2023 году планируется завершить второй этап проекта ДКК — строительство пологого дробильно-конвейерного комплекса на северо-восточном борту карьера.
Ключевым проектом комплексной программы развития МГОКа, направленной на кардинальное повышение качества железорудной продукции, сокращение воздействия на окружающую среду и повышение эффективности производства, станет запуск комплекса дообогащения концентрата. Это позволит повысить содержание железа в концентрате до 70-70,5% и снизить содержание диоксида кремния до 1,5-2,6%, повысить извлечение, снизить себестоимость добычи и удельные нормы расхода энергоресурсов. Технология основана на применении технологии тонкого мокрого грохочения, доизмельчении и флотации.
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