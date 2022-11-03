В этом году призыв на срочную службу в ВС РФ начался позже обычного — 1 ноября. Это связано с проведением частичной мобилизации, объявленной в России в конце сентября.
Мероприятия по призыву, как заявили в Минобороны РФ, продлятся до 31 декабря этого года. Жители Белгорода уже начинают получать повестки из военкоматов и проходить предусмотренные медицинские обследования. Стоит учесть, что определенные категории граждан могут получить отсрочку или даже полностью освободиться от военной службы.
Отсрочка от призыва в ВС РФ, согласно соответствующему ФЗ, предоставляется студентам на время учебы. Условия ее предоставления:
Кроме того, от службы в ВС РФ дается отсрочка тем, кто защищает диссертацию.
Отсрочку, полное освобождение от осеннего призыва в рамках срочной военной службы имеют возможность получить граждане, признанные заключением специальной комиссии ограниченного годными или негодными. Им отсрочка дается на год, по истечении которого призывнику придется снова проходить медицинское освидетельствование.
Полный список заболеваний и проблем со здоровьем, которые являются основанием для отсрочки или для освобождения от срочной службы по призыву, представлен в «Расписании болезней». Этот документ утвержден на уровне Правительства РФ, на него ориентируются специалисты в медицинской комиссии в военкоматах Белгорода.
Семейные обстоятельства также могут быть основанием для получения отсрочки от призыва в армию на срочную службу. В их числе:
Для оформления отсрочки в силу приведенных выше обстоятельств призывнику необходимо будет предоставить документальные подтверждения — например, справки о составе семьи, свидетельства о рождении детей и так далее.
Повестка, согласно законам РФ, считается врученной гражданину в руки (лично) и под подпись. После этого гражданин, который планирует проходить военную службу в ВС РФ, обязан явиться в военкомат в указанные в повестке дату и время.
Последствия неявки в военкомат по повестке регламентированы Уголовным кодексом РФ, а также КоАП (Кодексом об административных правонарушениях) РФ. Самые серьезные последствия, в рамках УК РФ, влечет за собой уклонение от воинской службы — призывник может лишиться свободы на два года. Уклонением считается систематическое избегание получения повестки и неявка в военкомат, если повестка была получена и подписана.
Ответственность за уклонение от службы в ВС РФ прописана в ч. 1 ст. 328 УК РФ:
Неявка по повестке в случае, если она квалифицируется как административное правонарушение, также предусматривает ответственность и грозит призывнику штрафом в размере до 3 000 рублей (ст. 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).