Последствия неявки в военкомат по повестке регламентированы Уголовным кодексом РФ, а также КоАП (Кодексом об административных правонарушениях) РФ. Самые серьезные последствия, в рамках УК РФ, влечет за собой уклонение от воинской службы — призывник может лишиться свободы на два года. Уклонением считается систематическое избегание получения повестки и неявка в военкомат, если повестка была получена и подписана.