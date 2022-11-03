Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кому по закону положена отсрочка от призыва?

Сегодня, 13:34
Фото: mil.ru
Кому по закону положена отсрочка от призыва?
Неявка в военкомат по повестке в ходе осеннего призыва в 2022 году может повлечь за собой серьезные последствия. Какие — разбираемся в этом материале.

Кто по закону может быть освобожден от призыва?

В этом году призыв на срочную службу в ВС РФ начался позже обычного — 1 ноября. Это связано с проведением частичной мобилизации, объявленной в России в конце сентября.

Мероприятия по призыву, как заявили в Минобороны РФ, продлятся до 31 декабря этого года. Жители Белгорода уже начинают получать повестки из военкоматов и проходить предусмотренные медицинские обследования. Стоит учесть, что определенные категории граждан могут получить отсрочку или даже полностью освободиться от военной службы.

Кто по закону может быть освобожден от призыва?
Фото: 1MI

Отсрочка по учебе

Отсрочка от призыва в ВС РФ, согласно соответствующему ФЗ, предоставляется студентам на время учебы. Условия ее предоставления:

  • очное обучение и получение в/о впервые в жизни;
  • обучение в бакалавриате, специалитете, магистратуре;
  • обучение в аспирантуре.

Кроме того, от службы в ВС РФ дается отсрочка тем, кто защищает диссертацию.

Отсрочка по учебе
Фото: minobrnauki.gov.ru

Отсрочка по здоровью

Отсрочку, полное освобождение от осеннего призыва в рамках срочной военной службы имеют возможность получить граждане, признанные заключением специальной комиссии ограниченного годными или негодными. Им отсрочка дается на год, по истечении которого призывнику придется снова проходить медицинское освидетельствование.

Полный список заболеваний и проблем со здоровьем, которые являются основанием для отсрочки или для освобождения от срочной службы по призыву, представлен в «Расписании болезней». Этот документ утвержден на уровне Правительства РФ, на него ориентируются специалисты в медицинской комиссии в военкоматах Белгорода.

Отсрочка по здоровью
Фото: mil.ru

Отсрочка по личным обстоятельствам

Семейные обстоятельства также могут быть основанием для получения отсрочки от призыва в армию на срочную службу. В их числе:

  • необходимость осуществлять уход за родственниками, которые относятся к близким, если других людей, готовых ухаживать за ними, нет;
  • наличие под попечительством или под опекой братьев, сестер в возрасте до 16 лет;
  • наличие ребенка, не достигшего совершеннолетия, которого гражданин призывного возраста воспитывает в одиночку;
  • наличие двух и более несовершеннолетних детей;
  • наличие у гражданина призывного возраста ребенка с инвалидностью в возрасте до трех лет;
  • наличие у гражданина ребенка и беременной супруги (срок беременности — от 23 недель).

Для оформления отсрочки в силу приведенных выше обстоятельств призывнику необходимо будет предоставить документальные подтверждения — например, справки о составе семьи, свидетельства о рождении детей и так далее.

Отсрочка по личным обстоятельствам
Фото: piqsels.com

Ответственность за неявку в военкомат по повестке

Повестка, согласно законам РФ, считается врученной гражданину в руки (лично) и под подпись. После этого гражданин, который планирует проходить военную службу в ВС РФ, обязан явиться в военкомат в указанные в повестке дату и время.

Последствия неявки в военкомат по повестке регламентированы Уголовным кодексом РФ, а также КоАП (Кодексом об административных правонарушениях) РФ. Самые серьезные последствия, в рамках УК РФ, влечет за собой уклонение от воинской службы — призывник может лишиться свободы на два года. Уклонением считается систематическое избегание получения повестки и неявка в военкомат, если повестка была получена и подписана.

Ответственность за неявку в военкомат по повестке
Фото: 1MI

Ответственность за уклонение от службы в ВС РФ прописана в ч. 1 ст. 328 УК РФ:

  • штраф в размере максимум 200 тыс. руб. или в размере оплаты труда за прошедшие 18 месяцев;
  • арест (до полугода);
  • лишение свободы (до двух лет).

Неявка по повестке в случае, если она квалифицируется как административное правонарушение, также предусматривает ответственность и грозит призывнику штрафом в размере до 3 000 рублей (ст. 21.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Ответственность за неявку в военкомат по повестке
Фото: 1MI
#Призыв#Осенний призыв#Военная служба
Подпишитесь
Депутаты и политологи оценили работу Антона Иванова на посту мэра Белгорода
Вчера, 18:26
Белгородцы рассказали о решении уехать из области на фоне обстрелов
Вчера, 12:18
В Журавлёвке обстреляли детский сад и библиотеку
Вчера, 19:16
Вячеслав Гладков навестил белгородку в роддоме Подмосковья
Вчера, 21:11
Три снаряда упало в парке села в Белгородской области
Вчера, 17:20
Российским военнослужащим единоразово выплатят 195 тысяч рублей
Вчера, 23:02