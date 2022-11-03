Военнослужащих запаса распределили на несколько разрядов, зависящих от возраста. К первому разряду отнесли солдат, матросов, сержантов, прапорщиков и мичманов в возрасте до 35 лет; младших офицеров в возрасте до 50 лет; майоров, подполковников, капитанов 2 и 3 ранга в возрасте до 55 лет; полковников, капитанов 1 ранга в возрасте до 60 лет; высших офицеров в возрасте до 65 лет.