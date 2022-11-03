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Как прошла частичная мобилизация: главное в цифрах

Сегодня, 12:20
Фото: 1MI
Частичную мобилизацию для участия в спецоперации на Украине Владимир Путин объявил 21 сентября. О её завершении заявили 1 ноября. Самые важные цифры собрали в инфографике журналисты «Народных новостей».

Кто попал под мобилизацию

К прохождению службы призывали в первую очередь состоящих на воинском учёте стрелков, танкистов, артиллеристов, водителей и механиков, а также тех, кто имел боевой опыт.

В резерве должны состоять здоровые, готовые к военной службе граждане, заключившие контракт с Министерством обороны.

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Порядок призыва

Военнослужащих запаса распределили на несколько разрядов, зависящих от возраста. К первому разряду отнесли солдат, матросов, сержантов, прапорщиков и мичманов в возрасте до 35 лет; младших офицеров в возрасте до 50 лет; майоров, подполковников, капитанов 2 и 3 ранга в возрасте до 55 лет; полковников, капитанов 1 ранга в возрасте до 60 лет; высших офицеров в возрасте до 65 лет.

Во второй разряд попали те же категории в возрасте до 45, 55, 60, 65 и 70 лет соответственно. К третьему — солдаты, матросы, сержанты, прапорщики и мичманы до 50 лет, младшие офицеры до 60 лет, майоры, подполковники и капитаны 2 и 3 ранга в возрасте до 65 лет.

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Сколько было призвано россиян

Всего в рамках частичном мобилизации призвали 300 тысяч человек. В зоне проведения спецоперации уже находится более 80 тысяч военнослужащих, ещё больше 210 тысяч — проходят подготовку и слаживание на военных полигонах.

Ещё 15 тысяч россиян записались в добровольческие отряды.

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Льготы мобилизованным и их семьям

Мобилизованные граждане приравнены к контрактникам и получают не менее 195 тысяч рублей в месяц. Так же они имеют право на льготы, положенные военным по контракту.

Выплаты получают беременные жёны мобилизованных, на детей до трёх лет положены повышенные социальные пособия. Введены также кредитные каникулы для мобилизованных и членов их семей.

 

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частичная мобилизация в цифрах
Фото: Народные новости
#Евгений Грицков#Частичная мобилизация#Итоги частичной мобилизации в цифрах
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