В 2015 году новую «Киа Рио» можно было купить за 590 тыс. рублей. В начале года она стоила около 1,1 млн рублей. С 1 марта в автосалонах она подорожала на 30%, консультанты пророчили стоимость этих авто в 2,4 млн рублей. В настоящий момент минимальная цена на машину «Киа Рио» начинается от 1,4 млн рублей.