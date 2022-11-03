В России в 2022 году зафиксирован рекордный рост цен на машины. Цены на машины резко поползли вверх ещё в начале года, однако все рекорды были побиты весной после ввода санкций зарубежными странами и приостановки работы многих крупных автопроизводителей.
В настоящий момент ситуация стабилизировалась, истерия прошла, доллар упал, а цены снизились, но ненамного. «Бел.Ру» изучило нынешние цены на авто известных автомобильных марок.
В 2015 году новую «Киа Рио» можно было купить за 590 тыс. рублей. В начале года она стоила около 1,1 млн рублей. С 1 марта в автосалонах она подорожала на 30%, консультанты пророчили стоимость этих авто в 2,4 млн рублей. В настоящий момент минимальная цена на машину «Киа Рио» начинается от 1,4 млн рублей.
Volkswagen Polo в средней комплектации с автоматической коробкой передач весной текущего года стоила 2,4 млн рублей. Цена автомобиля выросла на 900 тыс. рублей. В настоящий момент стоимость машины начинается с 1,6 млн рублей.
Renault Logan в настоящий момент стоит около 1,1 млн рублей.
В автосалоне «LADA Авто-Белогорье» цены на все машины выросли с 1 марта. По словам консультанта центра, автомобиль LADA Granta подорожал сразу на 100 тыс. рублей, а LADA XRAY и LADA Vesta с автоматической коробкой передач теперь стоят дороже на 300 тыс. рублей. Весной LADA XRAY с максимальной комплектацией обходилась белгородцам в 1,6 млн рублей, раньше автомобиль стоил 1,3 млн рублей.
Сейчас цена машины LADA Granta начинается от 678 тыс. рублей, LADA Vesta – от 1,1 млн рублей, а LADA XRAY – от 1,2 млн рублей.
На вторичном рынке цены тоже немного успокоились. Например, «Шкода Фабия» 2011 года выпуска в 2017 году стоила около 360 тыс. рублей. На начало года цена за эту же машину варьировалась от 600 до 750 тыс. рублей. Сейчас её предлагают за 450-600 тыс. рублей.